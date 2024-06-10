Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini

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Bitfinex türev departmanı başkanı Jag Kooner, yakında piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum ETF'lerinin, mevcut Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini belirtti. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, SEC'in Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin kararlarına bağlı olacak. Kooner, geçmişteki altın ve gümüş ETF'lerinin yarattığı etkiye benzer bir durumun Ethereum ETF'leri için de geçerli olabileceğini ifade etti.

SEC KARARLARI ETHEREUM ETF'LERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Başarılı analist Jag Kooner, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF), mevcut spot Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini öne sürdü. Kooner konu hakkında yaptığı açıklamada bu potansiyelin gerçekleşmesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin vereceği kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

Kooner, geçmişte yaşanan benzer olaylardan örnekler vererek, yeni finansal ürünlerin piyasaya sürülmesinin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekti. 2004 yılında piyasaya sürülen SPDR Gold Trust gibi öncü altın ETF'lerinin, yatırımcılara fiziksel altın tutma zorunluluğu olmadan altına yatırım yapma imkânı sunarak altın ticaretinde devrim yarattığını hatırlattı. Kooner benzer şekilde, 2006'da lanse edilen iShares Silver Trust gibi gümüş ETF'lerinin, özellikle endüstriyel kullanımın artmasıyla birlikte gümüş talebini ve yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Kooner, Ethereum'un çeşitli kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak, spot Ethereum ETF'lerinin de benzer bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ethereum'un sadece bir kripto para birimi olarak değil, aynı zamanda akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar için bir platform olarak da kullanıldığını vurgulayan Kooner, bu çok yönlü kullanımın Ethereum ETF'lerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtti.