Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini

Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini

Bitfinex türev departmanı başkanı Jag Kooner, yakında piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum ETF'lerinin, mevcut Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini belirtti. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, SEC'in Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin kararlarına bağlı olacak. Kooner, geçmişteki altın ve gümüş ETF'lerinin yarattığı etkiye benzer bir durumun Ethereum ETF'leri için de geçerli olabileceğini ifade etti.

10.06.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitfinex türev departmanı başkanı Jag Kooner, yakında piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum ETF'lerinin, mevcut Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini belirtti. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, SEC'in Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin kararlarına bağlı olacak. Kooner, geçmişteki altın ve gümüş ETF'lerinin yarattığı etkiye benzer bir durumun Ethereum ETF'leri için de geçerli olabileceğini ifade etti.

SEC KARARLARI ETHEREUM ETF'LERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Başarılı analist Jag Kooner, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF), mevcut spot Bitcoin ETF'lerine yönelen yatırımların yüzde 10 ila yüzde 20'sini çekebileceğini öne sürdü. Kooner konu hakkında yaptığı açıklamada bu potansiyelin gerçekleşmesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'leri için staking izinlerine ilişkin vereceği kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

Kooner, geçmişte yaşanan benzer olaylardan örnekler vererek, yeni finansal ürünlerin piyasaya sürülmesinin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekti. 2004 yılında piyasaya sürülen SPDR Gold Trust gibi öncü altın ETF'lerinin, yatırımcılara fiziksel altın tutma zorunluluğu olmadan altına yatırım yapma imkânı sunarak altın ticaretinde devrim yarattığını hatırlattı. Kooner benzer şekilde, 2006'da lanse edilen iShares Silver Trust gibi gümüş ETF'lerinin, özellikle endüstriyel kullanımın artmasıyla birlikte gümüş talebini ve yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Kooner, Ethereum'un çeşitli kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak, spot Ethereum ETF'lerinin de benzer bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ethereum'un sadece bir kripto para birimi olarak değil, aynı zamanda akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar için bir platform olarak da kullanıldığını vurgulayan Kooner, bu çok yönlü kullanımın Ethereum ETF'lerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtti.

Kripto Para, Gümüş, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: Analistlerden şaşırtan Ethereum ETF tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement