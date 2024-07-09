Arjantin'de kripto benimsenmesi hızla artıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Arjantin'de kripto benimsenmesi hızla artıyor

Arjantin\'de kripto benimsenmesi hızla artıyor

Arjantin yıllık yüzde 276'lık enflasyon oranıyla mücadele ederken, ülkede kripto para birimlerine olan ilgi büyük oranda artıyor. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman olarak görülen kripto paralar, Arjantinliler arasında popüler hale geliyor.

09.07.2024 18:47
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Arjantin, yıllık yüzde 276'lık astronomik enflasyon oranıyla mücadele ederken, kripto para birimlerine olan ilgi çığ gibi büyüyor. Ülkede kripto para platformlarına yapılan ziyaretlerde büyük bir artış gözlemlenirken, Arjantinlilerin büyük çoğunluğu stablecoinlere yöneliyor. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman olarak görülen bu dijital varlıklar, yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Kripto Para Birimleri Arjantin'de Enflasyon Karşısında Yeni Sığınak Oldu

Arjantin ekonomisinde yaşanan çalkantılar, ülke vatandaşlarını alternatif finansal çözümlere yönlendiriyor. Son verilere göre, ülkede kripto para kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

Yapılan analizlerde Arjantin, kripto para adaptasyonunda öncü konumda olma yolunda ilerliyor. Sağlanan verilerde dünya çapındaki en büyük 55 kripto borsasına yapılan toplam 130 milyon ziyaretin 2,5 milyonunun Arjantin kaynaklı olduğu görülüyor. Bu rakam, ülkenin kripto para ekosistemine olan ilgisini gözler önüne seriyor.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yapılan ziyaretlerin yüzde 6,9'u Arjantinli kullanıcılardan geliyor. Bununla birlikte dünya genelinde popülerlik kazanan meme kripto para birimlerinin aksine, Arjantin'de yatırımcılar stablecoinlere yöneliyor. Bitget'in Latin Amerika sorumlusu Maximiliano Hinz, Arjantinli yatırımcıların piyasa dalgalanmalarından etkilenmeyen Tether gibi stablecoinleri tercih ettiğini belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan Hinz, "Arjantinliler, başka yatırım araçlarına yönelmeden doğrudan USDT alımı yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon karşısında, ABD dolarına sabitlenen USDT gibi kripto para birimleri, vatandaşlar için istikrarlı bir yatırım alternatifi oluyor.

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Son Dakika Kripto Para Arjantin'de kripto benimsenmesi hızla artıyor - Son Dakika

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