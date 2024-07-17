Arthur Hayes Bitcoin geliştiricileri için hibe programı başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

Arthur Hayes Bitcoin geliştiricileri için hibe programı başlattı

Arthur Hayes Bitcoin geliştiricileri için hibe programı başlattı

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes'in liderliğindeki kripto sermaye şirketi Maelstrom, Bitcoin ekosistemini güçlendirmek amacıyla hibe programı başlattı. Program, Bitcoin'in teknik altyapısını geliştirmeyi, ölçeklenebilirliğini artırmayı, sansüre karşı direncini güçlendirmeyi ve gizlilik özelliklerini iyileştirmeyi hedefliyor.

17.07.2024 16:14
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Arthur Hayes liderliğindeki Maelstrom, Bitcoin geliştiricileri için kapılarını araladı. Yeni başlatılan hibe programı ile sektöre yeni bir soluk getirme hedefinde olan Maelstrom, geliştiricilere 50.000 ila 150.000 dolar arası fonlar sunuyor.

Maelstrom Bitcoin Geliştiricileri İçin Kapılarını Araladı

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, yeni bir girişimle dikkat çekiyor. Hayes'in liderliğindeki kripto sermaye şirketi Maelstrom, Bitcoin ekosistemini güçlendirmek amacıyla dikkat çeken bir hibe programı başlattı.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maelstrom'un Bitcoin geliştiricilerine yönelik bu programla açık kaynak çalışmalarına destek olmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, "Kripto ekosistemine katkı sağlamak ve Bitcoin geliştiricilerinin emeklerini desteklemek bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Program, Bitcoin'in teknik altyapısını geliştirmeyi, ölçeklenebilirliğini artırmayı, sansüre karşı direncini güçlendirmeyi ve gizlilik özelliklerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Hibe miktarları, projelerine göre geliştiricilere 50 bin dolar ile 150 bin dolar arasında değişen tutarlarda sağlanacak. Ödemeler, bir yıllık süreçte aylık olarak BTC, USDC veya USDT cinsinden gerçekleştirilecek.

Programa katılan geliştiricilerden Bitcoin Core yazılımına kod incelemeleri ve çekme talepleriyle katkıda bulunmaları bekleniyor. Başvurular için son tarih 25 Ağustos olarak belirlendi. Maelstrom, hibelerin dağıtımının yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

Hayes'in aile ofisi tarafından yönetilen Maelstrom, daha önce de DeFi alanında faaliyet gösteren Elixir, Ethena ve Oyl gibi projelere 100 bin ila 250 bin dolar arasında yatırımlar yapmıştı. Bununla birlikte Hayes, geçtiğimiz ay Blockchain veri altyapısı şirketi Covalent'e katılarak, baş yatırım sorumlusu ve stratejik danışman görevlerini üstlenmişti.

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Son Dakika Kripto Para Arthur Hayes Bitcoin geliştiricileri için hibe programı başlattı - Son Dakika

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