Avalanche ve Blockaid arasında kripto alanında önemli ortaklık

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Avalanche, kendi Blockchain ağının yerel cüzdanı Core için Blockaid ile güvenlik odaklı bir ortaklık kurdu. Bu yeni iş birliği, kullanıcı işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayarak kimlik avı ve benzeri dolandırıcılıklara karşı önlem alıyor. Blockaid'in gelişmiş tehdit tespit sistemi, Core cüzdanını kullanırken kullanıcıların karşılaşabileceği riskleri minimize etmeye yardımcı olacak.

Güvenlikte Yeni Bir Dönem: Avalanche ve Blockaid'den Güç Birliği

Avalanche, kripto para dünyasında güvenlik alanında çığır açan bir adım atarak, blok zinciri ağının yerel cüzdanı Core için Blockaid ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu iş birliği kapsamında, Blockaid'in yenilikçi güvenlik teknolojileri Avalanche Core cüzdanına entegre edilecek.

Entegrasyon sürecinde, Blockaid'in gelişmiş tehdit tespit veri tabanından yararlanılacak. Bu sayede, kullanıcı işlemleri imzalanmadan ve gerçekleştirilmeden önce kapsamlı bir taramadan geçirilecek. Böylece, merkezi olmayan finans ekosistemini hedef alan kimlik avı dolandırıcılıkları gibi saldırılara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturulmuş olacak. İşlem simülasyonu adı verilen bu güvenlik özelliği, kullanıcıları olası tehditler hakkında uyararak proaktif bir koruma sağlayacak.

Blockaid, bugüne kadar 1,3 milyondan fazla potansiyel saldırıyı engellediğini belirtirken, geliştirdiği teknolojinin OpenSea, MetaMask, Zerion, Coinbase ve Rainbow gibi önde gelen platformlar tarafından da kullanıldığına dikkat çekiyor.

Ava Labs'ten Akash Gupta, iş birliğiyle ilgili olarak, "Blockaid ile hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, kullanıcı deneyimini güvenlikle bir araya getirerek, onlara hem hızlı hem de kontrollü bir kullanım sunuyor. Core cüzdanına entegre ettiğimiz bu ileri düzey güvenlik çözümleri sayesinde, kullanıcılarımız Avalanche ekosistemini çok daha güvenli bir şekilde deneyimleyebilecekler." ifadelerini kullandı.