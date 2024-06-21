Bankacılık devinden Bitcoin ve Ethereum hamlesi - Son Dakika
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Kripto

Bankacılık devinden Bitcoin ve Ethereum hamlesi

Bankacılık devinden Bitcoin ve Ethereum hamlesi

Global finans devi Standard Chartered, Bitcoin ve Ethereum için kendi spot ticaret masasını kuracağını duyurdu. Bu Londra merkezli girişim, kurumsal müşterilere yönelik kapsamlı bir kripto ticaret hizmeti sunmayı hedefliyor. Banka, bu hamleyle dijital varlık ekosistemindeki varlığını pekiştirmeyi ve genişletmeyi planlıyor.

21.06.2024 14:41
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Global finans devi Standard Chartered, Bitcoin ve Ethereum için kendi spot ticaret masasını kurma planlarını duyurdu. Londra merkezli bu yeni girişim, kurumsal müşterilere yönelik kapsamlı bir kripto ticaret hizmeti sunmayı hedefliyor. Banka, bu hamleyle dijital varlık ekosistemindeki varlığını pekiştirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.

Kripto Piyasalarında Standard Chartered İmzası

Uluslararası bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Standard Chartered, kripto para dünyasında önemli bir hamle yapıyor. Banka yönetimi, Bitcoin ve Ethereum işlemleri için özel bir birim kuracaklarını duyurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yaptıkları açıklamalara göre İngiliz kökenli finans devi, döviz işlemleri departmanı bünyesinde faaliyet gösterecek yeni bir kripto ticaret masası oluşturuyor. Bu girişim, kurumsal müşterilerin artan talepleri doğrultusunda şekillendirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan banka yetkilileri, "Düzenleyici otoritelerle sıkı bir iş birliği içinde, müşterilerimizin Bitcoin ve Ethereum alım-satım isteklerini karşılamak için çalışıyoruz. Bununla birlikte, tokenizasyon ve platformlar arası entegrasyon gibi dijital varlık ekosisteminin çeşitli ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik stratejimizi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Londra merkezli olarak yönetilecek bu yeni birim, Standard Chartered'ın kripto alanındaki tek girişimi değil. Banka, halihazırda Zodia Custody ve Zodia Markets isimli iki şirkette pay sahibi. Bu şirketler aracılığıyla kripto saklama ve tezgâh üstü ticaret hizmetleri sunuluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında ise Standard Chartered, Libeara adında yeni bir Blockchain birimi kurdu. Bu birim, kurumsal müşterilere yönelik olarak, fiziksel varlıkları dijital ortamda tokenizasyon desteği sağlayacak. Banka ayrıca Singapur doları cinsinden tokenize edilmiş devlet tahvili fonunun dağıtımına da destek verecek.

Son olarak Standard Chartered'ın bu hamleleri, kripto para piyasasına olan kurumsal ilginin arttığı bir dönemde, bankanın sektördeki konumunu güçlendirme ve hizmet yelpazesini genişletme arzusunu yansıtıyor.

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Son Dakika Kripto Bankacılık devinden Bitcoin ve Ethereum hamlesi - Son Dakika

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