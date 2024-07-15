Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması

Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması

ABD'de yaşanan şaşırtıcı suikast girişimi sonrası Bitcoin yükselişe geçti. Bernstein analistleri, bu durumun Bitcoin madenciliği için 'Goldilocks senaryosu' oluşturduğunu belirtti. Bernstein analistleri, ABD siyasetindeki son gelişmelerin Bitcoin madenciliği için elverişli bir ortam yarattığını vurguladılar.

15.07.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yaşanan şaşırtıcı suikast girişimi sonrasında Bitcoin yükselişe geçti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı toparlanışı, kripto para biriminin değerinde beklenmedik bir artışa yol açtı. Bernstein analistleri, bu gelişmelerin Bitcoin madenciliği için 'Goldilocks senaryosu' oluşturduğunu dile getirdi.

ABD'de Bitcoin Madencileri İçin Politik Rüzgarlar Esiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimi, kripto para piyasası ve Bitcoin madenciliği sektörü için olumlu bir tablo çizdi.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Bernstein'ın uzmanları Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, müşterilerine gönderdikleri raporda ilginç tespitlerde bulundu. Rapor, ABD siyasetindeki son gelişmelerin Bitcoin madenciliği için elverişli bir ortam yarattığı vurgulandı.

Bernstein analistleri, "ABD'nin Bitcoin madenciliğinde merkez üs haline gelmesi, sektörün güçlü bağlantıları ve yapay zeka veri merkezleriyle kurduğu ortaklıklar, madencilik endüstrisinin değer kazanmasına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, Trump'ın son dönemde kripto para piyasasına yönelik olumlu açıklamalarının, mevcut yönetimin düzenleyici yaklaşımına kıyasla daha ılımlı bir ortam oluşturduğuna dikkat çekiyor. Analistler, seçim sürecinde Bitcoin fiyatının Trump'ın başkanlık şansıyla doğru orantılı hareket edeceğini öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:31:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement