Bernstein Culper'ın Iris Energy raporunu eleştirdi - Son Dakika
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Bernstein Culper'ın Iris Energy raporunu eleştirdi

Bernstein Culper\'ın Iris Energy raporunu eleştirdi

Culper Research'ün Iris Energy hakkındaki olumsuz raporu, hisse değerlerinde büyük düşüşe neden oldu. Yayımlanan rapor sonrasında Bernstein analistleri, bu rapora karşı çıkarak şirketin Bitcoin madenciliği ve yapay zeka potansiyelini savundular. Bernstein'a göre şirketin değerlemesinin yüzde 65'i Bitcoin madenciliğine, geri kalanı ise yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına dayanıyor.

12.07.2024 17:25
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Culper Research'ün Iris Energy (IREN) şirketi hakkındaki olumsuz raporu, hisse değerlerinde büyük düşüşe neden oldu. Yayımlanan bu rapor sonrasında Bernstein analistleri, bu rapora karşı çıkarak şirketin Bitcoin madenciliği ve yapay zeka potansiyelini savundular.

Bernstein, IREN'in Bitcoin ve AI Stratejilerini Savundu

Yatırım araştırma firması Bernstein, IREN şirketinin yapay zeka (AI) potansiyeli ve Bitcoin madenciliği faaliyetlerini hedef alan Culper Research'ün olumsuz raporuna karşı çıktı. Culper'ın raporu, IREN hisselerinin gerçek değerinin yüzde 52 ile yüzde 79 arasında olduğunu öne sürerek, şirketin aşırı değerlendiğini iddia etmişti. Bu iddiaların ardından IREN hisseleri geçtiğimiz gün yüzde 13 oranında düşüş yaşadı.

Bernstein'dan Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, Culper'ın eleştirilerine yanıt verdi. Analistler, Culper'ın IREN'in Childress tesisinin yapay zeka uygulamaları için uygun olmadığı yönündeki iddiasını reddetti. Bernstein, bu tesisin halihazırda Bitcoin madenciliği için başarıyla kullanıldığını ve şirketin burada CoreWeave benzeri bir yapay zeka uygulaması planlamadığını vurguladı.

Bernstein'a göre IREN'in değerlemesinin yüzde 65'i Bitcoin madenciliğine, geri kalanı ise yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarına dayanıyor. Analistler şirketin asıl yapay zeka avantajının, henüz inşaatına başlanmamış olan Batı Teksas'taki 1,4 gigawattlık projeden kaynaklanacağını belirtti.

Culper'ın, IREN'in British Columbia'daki GPU yapılarının Teksas'ın sıcak ikliminde başarısız olacağı yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Bernstein, şirketin Teksas'ta yapay zeka veri merkezleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir tesis inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Analistler ayrıca Bitcoin madenciliği ve yapay zeka tesisleri için yapılan yatırımların karşılaştırılmasının yanıltıcı olduğunu savundu. Bernstein analistleri Bitcoin madenciliği için megawatt başına 1 milyon dolar harcanırken, yapay zeka ve HPC tesisleri için bu rakamın 12 milyon dolara çıktığını belirttiler.

Bernstein, Bitcoin'in küresel finans piyasalarında yükselen bir trend olduğuna dikkat çekerek, 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin fiyatının 200 bin dolara ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Bernstein Culper'ın Iris Energy raporunu eleştirdi - Son Dakika

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