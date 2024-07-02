Binance SEC davası hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Kripto

Binance SEC davası hakkında açıklama yaptı

Binance SEC davası hakkında açıklama yaptı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in ABD kolu Binance.US, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada yeni bir aşamaya geçildiğini ve her türlü yasal incelemeye hazır olduğunu açıkladı.

02.07.2024 11:49
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Günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in ABD kolu olan Binance.US, Amerika Birleşik Devletleri'nde SEC tarafından açılan davada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu ve her türlü yasal incelemeye hazır olduğunu belirtti. Şirket, 11 ay süren kapsamlı bir incelemenin ardından hiçbir usulsüzlük bulunamadığını açıklayarak piyasadaki güvenilirliğini pekiştirdi.

Binance.US ve SEC Arasındaki Hukuki Çekişme Derinleşiyor

Kripto para dünyasının dev platformlarından Binance'in Amerika Birleşik Devletleri kolu Binance.US, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki anlaşmazlığında yeni bir sayfa açıldığını duyurdu.

Şirket, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in 11 ay boyunca yürüttüğü detaylı soruşturmada herhangi bir usulsüzlük tespit edilemediğini vurguladı. Binance.US yetkilileri, "Komisyonun titiz incelemesi sonucunda şirketimiz aleyhinde somut bir bulguya rastlanmaması bizim için olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, federal bir yargıcın SEC'in Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'ya yönelik bazı suçlamaları reddetmesinin ardından geldi. Bununla birlikte, mahkeme Binance.US ile ilgili iddiaların çoğunu geçerli buldu. Bu iddialar arasında kayıt dışı yatırım ürünleri sunmak ve dolandırıcılıkla mücadele kurallarını ihlal etmek yer alıyor.

Binance.US, SEC'in belirlediği sınırlı yönergelere her zaman uyduklarını belirterek, sektördeki diğer birçok firma gibi kendilerinin de siyasi amaçlı düzenlemelerin hedefi haline gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında SEC, Binance, Binance.US ve Zhao'yu menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçlamış, bu suçlamalar sonucunda Zhao, Adalet Bakanlığı tarafından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Binance.US sözcüsü, yaşanan bu gelişmelere rağmen şirketin hukuki savunmasını kararlılıkla sürdüreceğini ve sürecin derinlemesine incelenmesini sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Binance SEC davası hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance SEC davası hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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