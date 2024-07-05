Birleşik Krallık kripto politikalarını yeniden şekillendiriyor - Son Dakika
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Birleşik Krallık kripto politikalarını yeniden şekillendiriyor

Birleşik Krallık kripto politikalarını yeniden şekillendiriyor

Birleşik Krallık'ta gerçekleşen seçimler sonrası kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni hükümetin, önceki dönemde başlatılan düzenlemelere nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

05.07.2024 22:00
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Birleşik Krallık'ta gerçekleşen seçimler kripto para piyasalarında yeni bir dönemi işaret ediyor. Yeni hükümetin, önceki dönemde başlatılan düzenlemelere nasıl bir yön vereceği büyük bir merak konusu olurken, sektör temsilcileri belirsizliklerin giderilmesini ve inovasyona destek verilmesini bekliyor.

Birleşik Krallık'ta Yeni Hükümetin Kripto Yaklaşımı Merak Ediliyor

Birleşik Krallık'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre ülkede iktidar değişti. Keir Starmer liderliğindeki parti, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 412 koltuk kazanarak ezici bir üstünlük sağladı. Kesinleşen seçim sonuçlarına göre Muhafazakâr Parti 122 sandalyeye geriledi ve Rishi Sunak parti liderliğinden istifa etti.

Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte kripto para ve Blockchain teknolojileri konusundaki politikaların nasıl şekilleneceği merak konusu. Finans çevreleri, özellikle Starmer'ın oluşturacağı kabinede Hazine Ekonomi Sekreteri'nin kim olacağını ve bu atamanın sektöre etkilerini yakından takip ediyor.

Kripto para borsası Kraken'in Birleşik Krallık Genel Müdürü Bivu Das, siyasi değişime rağmen kripto piyasasının işleyişinde büyük değişiklikler beklenmediğini belirtti. Das, yeni yönetimin Blockchain alanında inovasyonu destekleyerek ülkeyi bu sektörde öncü konuma taşıyabileceğini vurguladı.

Bir diğer yandan KR1 yatırım şirketinin ortağı Keld van Schreven, mevcut düzenlemelerin Birleşik Krallık'ı küresel bir kripto merkezi yapmak için yetersiz olduğunu savundu. Van Schreven, yeni hükümetin bu konuda daha kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

CryptoUK ticaret birliği, yeni hükümet ile güçlü bağlantıları olduğunu belirterek yeni hükümetten kripto sektörüne yönelik net ve etkili politikalar geliştirmesini talep etti. Sektör temsilcileri, Starmer liderliğindeki kabinenin dijital varlıklar konusundaki tutumunun, kripto para piyasalarının geleceğini belirleyeceğini düşünüyor.

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