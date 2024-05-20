Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi

Bitcoin ağındaki yeni cüzdan açma oranları, 2018'den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Altı ay önce rekor seviyelere ulaşan yeni adres sayıları, son dönemde büyük bir düşüş yaşadı. Verilere göre altı ay önce günlük ortalama 625.000 civarında yeni adres eklenirken, geçen hafta bu sayı 275.000'e kadar geriledi. Madencilerin gelirleri ve Bitcoin ağındaki işlem ücretleri ve toplam işlem hacmi de azalma eğilimi gösteriyor. Ancak, Bitcoin ekosistemine olan ilgi tamamen kaybolmadığı görülüyor.

20.05.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin piyasasında yeni cüzdan açma oranları, 2018'den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Altı ay önce rekor seviyelere ulaşan yeni adres sayıları, son dönemde büyük bir düşüş yaşadı.

Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi

Son verilere göre Bitcoin ağındaki yeni cüzdan açılımları, 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Altı ay öncesine kadar, Bitcoin'e olan ilginin artmasıyla birlikte, yeni adres açılımları da rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak son dönemde yaşanan düşüş trendi, 2018'in başlarındaki duruma benzerlik gösteriyor.

Aralık 2017'de, haftalık bazda açılan yeni Bitcoin adresi sayısı zirve yapmıştı. Fakat son altı aylık dönemde, yeni Bitcoin projelerine olan ilginin azalmasıyla birlikte, ağa katılan yeni adreslerin sayısı da ciddi oranda düştü.

Verilere göre bundan altı ay önce günlük ortalama 625.000 civarında yeni adres eklenirken, geçen hafta bu sayı 275.000'e kadar geriledi. Bu düşüş, ağın genelindeki aktivite azalmasının da bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, madencilerin gelirleri de hash oranındaki düşüşe paralel olarak kritik bir seviyeye indi. Bitcoin ağındaki işlem ücretleri ve toplam işlem hacmi de azalma eğilimi göstermeye devam ediyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Bitcoin ekosistemine olan ilgi tamamen kaybolmadığı da görülüyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement