Bitcoin ETF'leri Mayıs Rallisiyle Toparlanma Sinyali Veriyor - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin ETF'leri Mayıs Rallisiyle Toparlanma Sinyali Veriyor

Mayıs ayında spot Bitcoin ETF piyasası, önceki ayın kayıplarını telafi ederek toplam 1,3 milyar dolarlık girişle tüm zamanların en yüksek net değerine ulaştı. ETF uzmanı Eric Balchunas, yatırımcılara piyasa dalgalanmaları konusunda duygusal olmamaları tavsiyesinde bulundu.

18.05.2024 15:48
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Mayıs ayı, spot Bitcoin ETF piyasası için büyük bir dönüşlere sahne oldu. Verilere göre toplam 1,3 milyar dolarlık girişle önceki ayın kayıplarını telafi etti. Bu akış, ETF'lerin tüm zamanların en yüksek net değerine ulaşmasını sağladı. Uzman ETF analisti Eric Balchunas, yatırımcılara piyasa dalgalanmaları konusunda duygusal olmamaları tavsiyesinde bulunarak, bu durumun ETF'lerin bir parçası olduğunu belirtti.

Bitcoin ETF'leri Mayıs'ta Yeniden Yükselişte

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Mayıs ayında kayda değer bir iyileşme göstererek, Nisan ayında yaşanan sert düşüşlerin etkilerini hafifletmeyi başardı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan önde gelen ETF uzmanı Eric Balchunas, Bitcoin ETF'lerinin Nisan ayındaki olumsuz seyri telafi eden 1,3 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardığını belirtti. Bu gelişme sayesinde, fonların piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana ulaştıkları toplam varlık büyüklüğü 12,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Balchunas, yatırımcıların aylık bazda yaşanan fon giriş ve çıkışlarını değerlendirirken aceleci davranmamaları gerektiğinin altını çizdi. Uzman analist, bu tür dalgalanmaların ETF'lerin doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak, uzun vadede spot Bitcoin ETF'lerinin pozitif bir performans sergileyeceğine olan inancını dile getirdi. Balchunas ayrıca, söz konusu fonlardaki aylık hareketlerin, yönetilen varlıkların yüzde 1 ila 2'si arasında değişim gösterdiğini sözlerine ekledi.

Piyasalardaki ani iniş ve çıkışlara karşı yatırımcıları uyaran Balchunas, "Aslında hiçbir zaman çok ileride veya çok geride olmadığınızı unutmayın." diyerek, sabırlı ve soğukkanlı olmanın önemine dikkat çekti.

Nisan ayı itibarıyla spot Bitcoin ETF'lerinde toplamda 344 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı ve özellikle Grayscale'in dönüştürülen fonu GBTC'den 29 Nisan tarihinde 51,5 milyon dolar çekilmişti. Ancak Mayıs ayının ilk iki haftasında kaydedilen 116,8 milyon dolarlık net girişler sayesinde, son bir aydaki negatif tablo tersine döndü.

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Son Dakika Kripto Bitcoin ETF'leri Mayıs Rallisiyle Toparlanma Sinyali Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri Mayıs Rallisiyle Toparlanma Sinyali Veriyor - Son Dakika
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