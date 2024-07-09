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Bitcoin ETF'lerinde rekor girişler devam ediyor

Bitcoin ETF\'lerinde rekor girişler devam ediyor

Kripto para piyasalarındaki düşüşe rağmen, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'leri) son bir ayda en yüksek miktar olan 295 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı. BlackRock'ın fonu 187,2 milyon dolarlık artışla öne çıktı.

09.07.2024 10:08
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Kripto piyasalarında yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'leri), 295 milyon dolarlık büyük bir sermaye girişi yaşadı. Bu giriş, son bir ay içindeki en yüksek miktar olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF'lerinde Güven Tazeleyen Büyük Hareketlilik

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Verilere göre bu fonlara toplam 295 milyon dolarlık rekor bir giriş yaşandı. Bu rakam, geçtiğimiz bir aylık süreçte görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcıların ilgisini çeken bu fonlar arasında, özellikle BlackRock'ın ürünü öne çıktı. Şirketin fonu tek başına 187,2 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Onu takip eden Fidelity'nin fonları ise 61,5 milyon dolarlık bir yükseliş gösterdi. Piyasada sürpriz yaratan bir diğer gelişme ise Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) 25,1 milyon dolarlık bir giriş sağlaması oldu.

Bu olumlu tablo, kripto para dünyasında endişe yaratan bazı gelişmelere rağmen ortaya çıktı. Alman hükümetinin yüklü miktarda Bitcoin satışı yapması ve Mt. Gox olayından etkilenen yatırımcılara yapılacak ödemeler, piyasalarda tedirginlik yaratıyordu. Almanya, şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 26.200 BTC'yi piyasa yapıcılarına ve borsalara aktardı. Ülkenin elinde hala 1,57 milyar dolar değerinde 27.460 BTC bulunuyor.

Bir diğer yandan, 2014'te yaşanan Mt. Gox skandalının mağdurlarına yapılacak ödemeler de piyasaları meşgul ediyor. Önümüzdeki aylarda bu ödemeler nedeniyle piyasaya 8,5 milyar dolar değerinde Bitcoin sürülebileceği konuşuluyor. Konu hakkında açıklama yapan bazı uzmanlar, bu durumun etkisinin abartıldığını düşünüyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'lerinde rekor girişler devam ediyor - Son Dakika

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