Canaan Inc., Yeni Avalon A15 A1566 Modeli ile Madencilik Sektöründe Çığır Açıyor - Son Dakika
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Canaan Inc., Yeni Avalon A15 A1566 Modeli ile Madencilik Sektöründe Çığır Açıyor

Canaan Inc., Blockchain alanında liderlik iddiasını güçlendiren yeni ürünü Avalon A15 serisi A1566 modelini tanıttı. Bu model, 185T hash gücü ve 18.5J/T enerji verimliliği ile madencilik sektöründe yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Canaan'ın bu yeni serisi, şirketin blok zinciri sektöründe yenilikçi adımlar atma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve kullanıcılar için daha yüksek karlılık vaat ediyor.

09.05.2024 17:21
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Canaan Inc., Blockchain alanında liderlik iddiasını güçlendiren yeni ürünü Avalon A15 serisi A1566 modelini tanıttı. Bu model, 185T hash gücü ve 18.5J/T enerji verimliliği ile madencilik sektöründe yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

Avalon A15 A1566 ile Yüksek Verimlilikte Madencilik Deneyimi

Canaan Inc., Bitcoin madencilik sektöründe yeniliklerine devam ediyor. Şirket bu noktada Avalon A15 serisinden yeni bir model olan A1566'yı piyasaya sürdü. Bu yeni madencilik makinesi, 185T hash gücüne ve 3420W güç tüketimine sahipken, 18.5J/T gibi dikkat çekici bir enerji verimliliği oranı sunuyor.

Şirket yaptığı açıklamada, "Avalon A15 serisi, Canaan'ın ürün geliştirme ve pazar araştırması alanındaki yoğun çalışmalarını, aynı zamanda kilit ortaklarla olan iş birliklerini yansıtıyor. Bu seri, özellikle yarma sonrası dönemde madencilere yüksek kaliteli ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Canaan'ın bu yeni serisi, şirketin blok zinciri sektöründe yenilikçi adımlar atma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve kullanıcılar için daha yüksek karlılık vaat ediyor.

2013 yılında kurulan Canaan, ASIC yüksek performanslı bilgi işlem yongaları üretimine odaklanmış bir teknoloji şirketi olarak çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA: Canaan Inc., Yeni Avalon A15 A1566 Modeli ile Madencilik Sektöründe Çığır Açıyor - Son Dakika
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