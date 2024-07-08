Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms yeni CEO'sunu açıkladı - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms yeni CEO'sunu açıkladı

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms yeni CEO\'sunu açıkladı

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaptı ve eski Baş Madencilik Sorumlusu Ben Gagnon'u CEO pozisyonuna getirdi. Bu atama, şirketin ABD'deki genişleme çabalarını ve küresel pazarlardaki büyüme hedeflerini hızlandırmak amacıyla yapıldı.

08.07.2024 22:06
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Bitcoin madencilik sektöründe rekabet giderek kızışırken, Bitfarms önemli bir liderlik değişikliğine gitti ve baş madencilik sorumlusu Ben Gagnon'u yeni CEO olarak atadı. Bu atama, şirketin ABD'deki genişleme çabalarını ve küresel pazarlardaki büyüme hedeflerini hızlandırmak amacıyla yapıldı.

Bitfarms'ın Yeni Lideri Ve Büyüme Yolculuğu

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, gün içinde yaptığı açıklamada eski Baş Madencilik Sorumlusu Ben Gagnon'un CEO pozisyonuna getirildiğini duyurdu.

Yeni göreviyle birlikte Gagnon'un, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini genişletmeye ve küresel büyüme stratejilerini yönetmeye odaklanacağı belirtildi. Bitfarms Yönetim Kurulu Bağımsız Arama Komitesi Başkanı Edie Hofmeister, Gagnon'un atamasıyla ilgili olumlu görüşlerini paylaştı. Hofmeister, "Yönetim Kurulu olarak, Ben'in şirketi yeni dönemde ileriye taşıyacak en uygun lider olduğuna inanıyoruz. Madencilik yöneticiliği süresince, Bitfarms'ın büyüme stratejisini şekillendirmede ve şirketi değer yaratıcı bir konuma getirmede kilit rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Gagnon'un LinkedIn profiline göre yaklaşık on yıllık Bitcoin madenciliği tecrübesi bulunuyor. Bitfarms'taki beş yıllık görev süresi boyunca, şirketin madencilik ekonomisini ve teknolojik entegrasyonunu başarıyla yönetti.

Bu üst düzey atama, Bitfarms'ın rakibi Riot'un başlattığı ve şirketin yönetim yapısını eleştiren bir çevrimiçi kampanyayla aynı döneme denk geldi. İki şirket arasında Bitfarms'ın geleceğine yönelik planlar konusunda aylardır süren bir anlaşmazlık mevcut. Bir diğer Bitcoin madencilik şirketi olan Riot'un daha önce Bitfarms'ı yaklaşık 950 milyon dolar değerinde bir teklifle satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu başarısız girişimin ardından Riot, Bitfarms'ın hisselerini sulandırmakla tehdit etmiş ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Son yaşananların ardından Riot'un hisseleri 9,60 dolar seviyesinde seyrederken, Bitfarms'ın hisseleri 2,70 dolardan işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms yeni CEO'sunu açıkladı - Son Dakika

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