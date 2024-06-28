Bitcoin madencisi CleanSpark GRIID'i 155 milyon dolara satın aldı - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin madencisi CleanSpark GRIID'i 155 milyon dolara satın aldı

Bitcoin madencisi CleanSpark GRIID\'i 155 milyon dolara satın aldı

Kripto madencilik sektörünün önemli oyuncularından CleanSpark, GRIID Infrastructure ile 155 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak büyük bir satın alma gerçekleştirdi. Bu stratejik hamle, şirketin operasyonel kapasitesini genişletmeyi ve gelecekte 400 MW'a ulaşmayı hedefliyor. Anlaşma, CleanSpark'ın sektördeki rekabetçi pozisyonunu güçlendirirken, aynı zamanda mevcut güç kapasitelerini de artırıyor.

28.06.2024 09:41
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CleanSpark, kripto madencilik endüstrisinde büyük bir hamle yaparak GRIID Infrastructure'ı 155 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine kattı. Bu stratejik satın almayla birlikte CleanSpark, operasyonel kapasitesini genişleterek gelecekte 400 MW'a ulaşmayı hedefliyor. Anlaşma, aynı zamanda CleanSpark'ın mevcut güç kapasitelerini artırarak sektördeki rekabetçi pozisyonunu güçlendiriyor.

CleanSpark, Bitcoin Madencilik Gücünü Artırıyor

Kripto madencilik sektöründe önemli bir satın alma işlemi gerçekleşti. Bitcoin madencilik sektörünün önemli oyuncularından olan CleanSpark, Bitcoin madencilik alanında faaliyet gösteren GRIID Infrastructure ile 155 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında CleanSpark, GRIID'in tüm çıkarılmış ve ödenmemiş hisselerini satın alacak. Bu satın alma işlemi, CleanSpark'a 20 MW'lık üretim kapasitesi kazandıracak özel bir barındırma anlaşmasını da içeriyor.

CleanSpark CEO'su Zach Bradford, yaptığı açıklamada, şirketin Tennessee'deki faaliyetlerinin yıl sonuna kadar 100 MW kapasiteye ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bradford ayrıca, 2026 yılına kadar 400 MW kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Bradford, "Bu satın alma, Tennessee'de geçtiğimiz üç yılda Georgia'da başardıklarımızı tekrarlamak için bize net ve sağlam bir yol sunuyor. Bu başarı, 400 MW üzerinde altyapı kurulması ve bu yapıların değerli, uzun vadeli elektrik sözleşmeleri ile desteklenmesi şeklinde gerçekleşti." dedi.

Son olarak CleanSpark, 18 Haziran'da Georgia merkezli beş Bitcoin madencilik tesisi satın almış ve bu alımın toplamda 25,8 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin madencisi CleanSpark GRIID'i 155 milyon dolara satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin madencisi CleanSpark GRIID'i 155 milyon dolara satın aldı - Son Dakika
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