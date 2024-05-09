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Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, iflastan çıkarak finansal başarıya ulaştı. Şirketin son raporlarına göre Core Scientific, ilk çeyrekte 210,7 milyon dolarlık net gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir iyileşme gösteren şirket, 2.825 Bitcoin üretimiyle madencilik sektöründe öne çıktı. Adam Sullivan liderliğindeki şirket, borçları azaltıp nakit pozisyonunu güçlendirerek piyasada güven tazeledi.

Bitcoin Madencilik Devi Core Scientific, Kazanç Raporuyla Dikkat Çekti

ABD merkezli önde gelen Bitcoin madencilik firmalarından Core Scientific, bu yılın ilk çeyreğinde finansal açıdan büyük bir başarıya imza attı. Şirket, Nasdaq'ta işlem görmeye başladıktan sonra ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve 210,7 milyon dolarlık etkileyici bir net gelir elde ettiğini duyurdu. Bu sonuç, geçen yılın aynı döneminde 400.000 dolar zarar etmiş olmaları ile kıyaslandığında büyük bir dönüşümü işaret ediyor.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, bu gelir artışının büyük bir kısmı, 143,8 milyon dolarlık önceki yükümlülüklerin başarıyla tamamlanmasından kaynaklanıyor. Core Scientific ayrıca bu dönemde 2.825 Bitcoin üreterek, güncel piyasa değeriyle 175 milyon doların üzerinde bir madencilik geliri elde ettiğini belirtti. Bu, iflas sürecine rağmen geçen yıl 19.274 Bitcoin madenciliği yaparak yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde üretim gerçekleştirmiş oldukları bir dönemden sonra gelen bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Core Scientific'in CEO'su Adam Sullivan, kazanç raporunda, "Bu çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Diğer tüm halka açık Bitcoin madencilerinden daha fazla üretim yaparak, borçlarımızı ödeyip nakit rezervlerimizi güçlendirdik ve yeni nesil madencilik ekipmanlarının devreye alınmasıyla operasyonlarımızın verimliliğini artırdık." ifadelerini kullandı.

Son olarak şirket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini 179,3 milyon dolara çıkararak yüzde 50'ye yakın bir artış sağladı ve 88 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) elde ettiğini bildirdi.