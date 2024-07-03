Bitcoin madencisi Genesis Digital Assets halka arz planlarını açıkladı

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Genesis Digital Assets, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz sürecini başlatmayı planlıyor. Şirket, danışmanlarla görüşmeler yaparak finansal stratejilerini şekillendiriyor ve önümüzdeki haftalarda bir finansman turu düzenlemeyi hedefliyor.

Bitcoin Madencilik Şirketi Genesis'ten Stratejik Hamle

Bitcoin madencilik alanında faaliyet gösteren Genesis Digital Assets, ABD borsalarında halka açılma konusunu masaya yatırdı. Şirket yetkilileri, bu önemli adım için danışmanlarla bir araya gelerek stratejik seçenekleri değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde yeni bir finansman turu başlatmayı hedefleyen şirket, sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Nisan ayında gerçekleşen ve Bitcoin ödüllerini yarıya indiren "halving" etkinliği, madencilik şirketlerini yeni arayışlara itti. Bu bağlamda Genesis Digital Assets, gelirlerini artırma ve operasyonel kapasitesini genişletme yolunda önemli adımlar atıyor.

2022 yılında iflas eden FTX borsasının yan kuruluşu Alameda Research'ün, Genesis Digital Assets'a yaptığı 1,15 milyar dolarlık yatırım, şirketin piyasa değerini 5,5 milyar dolara taşımıştı. Bu hamle, şirketin küresel çapta büyümesine ve altyapısını geliştirmesine önemli katkı sağladı.

Dünya genelinde 20'yi aşkın Bitcoin madencilik tesisi bulunan Genesis Digital Assets, madencilik çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlar arasında Teksas, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletleri de bulunuyor. Son olarak Nisan ayında Teksas'ta, Mayıs ayında ise Arjantin'de yeni tesisler faaliyete geçiren şirket, toplam güç kapasitesini ve Bitcoin madencilik etkinliğini artırdı.