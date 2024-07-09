Bitcoin madencisi Hut 8 Teksas'ta yeni bir tesis aldı - Son Dakika
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Bitcoin madencisi Hut 8 Teksas'ta yeni bir tesis aldı

Bitcoin madencisi Hut 8 Teksas\'ta yeni bir tesis aldı

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, Batı Teksas'ta 205 megavatlık enerji anlaşması imzalayarak kapasitesini genişletti. Bu stratejik hamle, şirketin 1.100 megavatlık genişleme planının ilk adımını oluşturuyor. Genel Müdür Asher Genoot, bu yeni girişimin pazarda bir dönüm noktası olacağını belirtti.

09.07.2024 15:34
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Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, Batı Teksas'ta 205 megavatlık büyük bir enerji anlaşması imzalayarak kapasitesini genişletti. Bu stratejik hamle, şirketin 1.100 megavatlık genişleme planlarının ilk adımını oluşturuyor. CEO Asher Genoot, bu yeni girişimin pazarda bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Batı Teksas'ta Enerji Devrimi Hut 8 ile Başlıyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Hut 8, Teksas'ın batı bölgesinde stratejik bir adım attı. Şirket, 205 megavatlık enerji kapasitesine sahip geniş bir arazi için yeni bir enerji tedarik anlaşması imzaladı. Bu hamle, Hut 8'in daha önce duyurduğu 1.100 megawattlık büyüme planının ilk aşamasını teşkil ediyor.

Hut 8'in Genel Müdürü Asher Genoot, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayla, karmaşık regülasyonlarla dolu sektörümüzde önemli bir veri merkezi projesini hayata geçirmeyi başardık. Enerji tedarikçilerimizle özel çözümler geliştirerek, tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamındaki tesis, bir rüzgar enerjisi santralinin hemen yanında konumlanıyor ve Kuzey Amerika'nın en uygun fiyatlı elektrik sağlayıcısı olan ERCOT şebekesine bağlı. Bu durum, Hut 8'in Bitcoin madenciliği ve yapay zeka gibi yoğun enerji gerektiren faaliyetler için ideal bir konumda olduğunu gösteriyor. Şirket, halihazırda veri merkezi mühendisliği ve inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Bu anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, Hut 8'in yönettiği toplam kapasitenin yaklaşık 1,3 gigawatta ulaşması öngörülüyor. Son dönemde Bitcoin madencilerinin gelirlerinde yaşanan düşüşe rağmen, Hut 8 gibi güçlü finansal yapıya sahip şirketler, piyasadan çekilen verimsiz işletmelerin yerini doldurarak pazar paylarını artırıyor.

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