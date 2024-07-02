Bitcoin rekor yolunda Standard Chartered\'dan çarpıcı tahminler

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Standard Chartered, Bitcoin'in Ağustos ayında tarihi bir rekor kıracağını öngörüyor. Kripto para piyasasındaki bu potansiyel yükselişin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine kadar sürebileceği belirtiliyor.

Bitcoin Fiyatı İçin Dikkat Çeken Tahmin

Önde gelen finans kuruluşlarından Standard Chartered Bank'ın son raporuna göre lider kripto para birimi Bitcoin, önümüzdeki aylarda tarihi zirvesini aşabilir. Banka uzmanları, bu yükselişin ABD başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Bankanın kıdemli araştırmacısı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini ve ABD başkanlık seçimlerine kadar 100.000 dolar barajını aşma potansiyeli taşıdığını belirtti. Kendrick, bu tahminini mevcut Başkan Joe Biden'ın seçim yarışında kalması varsayımına dayandırıyor.

Raporda, eski Başkan Donald Trump'ın olası bir zaferi halinde Bitcoin için olumlu bir ortam oluşacağı vurgulanıyor. Trump'ın kripto para dünyasına yönelik pozitif tutumu ve potansiyel politikalarının, Bitcoin fiyatını yukarı yönlü etkileyebileceği düşünülüyor.

Öte yandan raporda Biden'ın yarıştan çekilmesi durumunda Bitcoin'in 50.000 - 55.000 dolar bandına gerileyebileceği de senaryolar da yer alıyor. Biden'ın adaylığını sürdürmesi halinde, yatırımcılar için güçlü bir alım fırsatı doğabileceği belirtiliyor.

Kendrick, 4 Ağustos tarihinin Biden'ın adaylığı açısından kritik olduğunu vurguluyor. Ohio eyaleti yasalarına göre bu tarih, başkan adaylarının resmi kayıtlarını yaptırmaları gereken son gün olarak belirlenmiş durumda.

Standard Chartered'ın uzun vadeli öngörüleri de dikkat çekici. Kendrick, Bitcoin için 2024 yılı sonunda 150.000 dolar, 2025 sonunda ise 200.000 dolar seviyesini öngörüyor. Teknoloji devi NVIDIA'nın piyasa değerinin 3 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Kendrick, Bitcoin'in de 2024 sonuna kadar benzer bir değere erişebileceğini düşünüyor.

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