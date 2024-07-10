Bitcoin transfer ücretlerinde dikkat çeken düşüş

Kripto Para

Bitcoin transfer ücretleri 38,69 dolara gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine ulaştı. Blok alanı ve veri talebindeki azalma bu düşüşün ana nedenleri arasında yer aldı. Bu düşüşlere rağmen Bitcoin madencileri, düşük ağ zorluğu sayesinde düşük ücretlerle kârlılıklarını koruyabiliyor.

Bitcoin Madencilerinin Kârlılık Stratejileri Dikkat Çekiyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde dikkat çekici gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Verilere göre her bir Bitcoin transferi için ödenen ortalama ücret 38,69 dolara kadar geriledi. Bu rakam, son dört yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar tarafından yapılan analizlere göre özellikle blok alanına olan talebin azalması ve veri hacmindeki düşüş, ücretlerin gerilemesinde başrol oynadı. İlginç bir şekilde, bu tarihlerde Bitcoin'in değeri 58.200 doların üzerinde seyrediyordu.

Ycharts'ın verilerine göre 7 Temmuz'da toplam 673.752 işlem kaydedildi. Bu işlemlerin yüzde 89,7'si standart Bitcoin transferlerinden oluşurken, geri kalan bant genişliği Ordinals, BRC-20 ve Runes gibi alternatif protokoller arasında paylaşıldı.

Bitcoin madencileri cephesinde ise karışık sinyaller göze çarpıyor. Düşük işlem ücretlerine rağmen madencilerin kârlılıklarını korudukları gözlemlendi. Piyasa analiz şirketi CryptoQuant'ın raporuna göre sektörde "kapitülasyon" belirtileri baş göstermeye başladı. Bu durum, madencilerin zorlu piyasa koşullarında ayakta kalma mücadelesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Bitcoin'in hashrate'inde yaşanan yüzde 7,7'lik düşüş, uzmanların dikkatini çekti. Bu oran, 2022 yılının Aralık ayında FTX kripto para borsasının çöküşü sonrasında gözlemlenen seviyelere yakın. Analistler, bu tür düşüşlerin genellikle piyasanın dip noktalarına işaret ettiğini belirtiyor.