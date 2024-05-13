Bitfarms CEO'su Şirkete Karşı Tazminat Davası Açtı, Görevden Alındı - Son Dakika
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Kripto

Bitfarms CEO'su Şirkete Karşı Tazminat Davası Açtı, Görevden Alındı

Toronto merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, CEO Geoffrey Morphy'yi şirkete karşı 27 milyon dolarlık tazminat davası açtığı gün görevden aldı. Bu olay, şirketin hisse senetlerinde keskin bir düşüşe neden oldu ve madencilik endüstrisinde büyük yankılar uyandırdı.

13.05.2024 20:01
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Toronto merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, CEO Geoffrey Morphy'yi şirkete karşı 27 milyon dolarlık tazminat davası açtığı gün görevden aldı. Bu olay, şirketin hisse senetlerinde keskin bir düşüşe neden oldu ve madencilik endüstrisinde büyük yankılar uyandırdı.

Bitfarms Yönetim Krizi Derinleşiyor

Toronto merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, CEO Geoffrey Morphy'yi görevden aldı. Bu karar, Morphy'nin şirkete karşı 27 milyon dolarlık tazminat davası açmasının ardından geldi. Morphy, daha öncesinde şirketin Başkan ve COO'su olarak görev almış ve Aralık 2022'de CEO olarak atanmıştı. Ancak bu yılın Mart ayında, Geoffrey Morphy'nin yeni bir CEO bulunduktan sonra şirketten ayrılacağı duyurulmuştu.

Morphy, geçtiğimiz Cuma günü Ontario Yüksek Mahkemesi'ne Bitfarms aleyhine bir dava açarak sözleşme ihlali ve haksız işten çıkarma iddiaları ile 27 milyon dolarlık cezai tazminat talebinde bulundu. Bitfarms ise bu iddiaları temelsiz bulduğunu ve kendini kararlı bir şekilde savunacağını açıkladı.

Bu arada, Bitfarms'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı Nicolas Bonta, geçici olarak Başkan ve CEO olarak atandı. Bonta, yeni bir CEO seçilene kadar şirkete liderlik etmeye devam edeceğini açıkladı. Firmanın ilk çeyrek konferans görüşmesi ise 15 Mayıs tarihine ertelendi.

Son olarak Bitfarms'ın hisse fiyatları yaşanan olayların ardından yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 1,55 dolara düşerek şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 50'den fazla bir kayıp yaşamış oldu.

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