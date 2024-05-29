Bitfarms, Riot Platforms\'un 1 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti

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Kripto madencilik endüstrisinde dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Bitfarms, Riot Platforms tarafından yapılan 1 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Riot, bu reddedilme sonrası Bitfarms hisselerinin yüzde 9,25'ini satın alarak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Bitfarms ve Riot Platforms Arasındaki Büyük Çekişme Devam Ediyor

Bitcoin madencilik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sektörün önde gelen oyuncularından Bitfarms, rakibi Riot Platforms tarafından yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık dev satın alma teklifini geri çevirdi.

Riot Platforms CEO'su Benjamin Yi tarafından yapılan açıklamada, Bitfarms'ın tüm dolaşımdaki hisselerini hisse başına 2,30 dolar fiyatla satın almayı önerdiklerini, bu teklifin hisse değerlerinin bir aylık ortalama üzerinden yüzde 24'lük bir primle yapıldığını ve anlaşmanın toplam değerinin 950 milyon doları bulacağını belirtti. Yi, teklifin Bitfarms'ı küresel ölçekte faaliyet gösteren lider bir halka açık Bitcoin madencilik şirketine dönüştürme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Bitfarms yönetim kurulu, Riot'un cazip teklifine olumlu yanıt vermedi. Riot CEO'su Yi, yönetim kurulunun kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, daha iyi bir diyalog kurma fırsatının kaçırılmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Gelişmelerin ardından Riot, Bitfarms'ın yüzde 9,25 oranında hissesini satın alarak şirketin en büyük hissedarı konumuna yükseldi. Riot'un bir sonraki hamlesi, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bitfarms Yıllık Genel ve Özel Toplantısı sonrasında özel bir toplantı talep ederek, yönetim kuruluna yeni bağımsız üyeler atamak olacak.

Yaşanan gelişmelerin ardından Bitfarms hisseleri yüzde 10 yükselişle 2,22 dolar seviyesinden işlem görmeye başlarken, Riot'un hisseleri de yüzde 3,8 artışla 10,77 dolara ulaştı.

Öte yandan Riot CEO'su Jason Les, Bitfarms'taki üst düzey yönetim değişikliğinin satın alma sürecini etkilediğine dikkat çekti. Eski CEO Geoffrey Morphy'nin görevden alınmasının ardından şirkete 27 milyon dolarlık dava açması, Bitfarms yönetiminin bu tip durumları iyi yönetemediğini ve ciddi yönetişim sorunları yaşadığını ortaya koydu.