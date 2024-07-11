BitMEX ABD ile hukuk mücadelesini sonlandırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

BitMEX ABD ile hukuk mücadelesini sonlandırıyor

BitMEX ABD ile hukuk mücadelesini sonlandırıyor

Kripto para türev platformu BitMEX, eski Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlallerini geride bırakıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni cezai yükümlülükleri beklemiyor. Şirket yetkilileri, 2020 yılında ABD'de gündeme gelen BSA ihlali iddialarıyla ilgili yeni bir ceza beklemediklerini belirtti.

11.07.2024 13:10
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Kripto para türev platformu BitMEX, eski Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlallerini geride bırakıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni cezai yükümlülükleri beklemiyor. Şirket, daha önceki kabullerine dayanarak cezai işlemlerin hızlandırılmasını talep ettiğini duyurdu.

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Kripto para borsası BitMEX, geçmişte yaşanan yasal sorunların artık geride kaldığını duyurdu. Şirket yetkilileri, 2020 yılında ABD'de gündeme gelen Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlali iddialarıyla ilgili yeni bir ceza beklemediklerini belirtti.

BitMEX, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önce kabul edilen suçlamalar hakkında hızlandırılmış bir yargılama süreci talep ettiklerini ifade etti. ABD Savcısı Damian Williams, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin uygun bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmaksızın işlemlerine devam ettiğini kabul ettiğini vurguladı.

Platformun kurucuları arasında yer alan Arthur Hayes ve Benjamin Delo'nun 2022'de BSA ihlalleri nedeniyle gerekli cezaları ödedikleri ve suçlamaları kabul ettikleri aktarıldı. Bu gelişmeler sonucunda BitMEX, Amerikalı kullanıcıların platforma erişimini engellemek için gerekli doğrulama sistemlerini devreye soktu.

Her iki kurucu da 10'ar milyon dolarlık cezayı kabul ederek, şirketin bu ihlaller karşısında ciddi ödemeler yaptığını gösterdi. Bu nedenle BitMEX yönetimi, Adalet Bakanlığı'ndan ek bir mali yaptırım beklemediklerini açıkladı.

Şirket sözcüsü, cezai işlemlerin hızlandırılması talebinin yanı sıra, müşteri tanıma ve AML programlarının bağımsız denetimlerden geçirildiğini ve bu durumun işleyişlerini etkilemediğini vurguladı.

Öte yandan BitMEX'in diğer kurucusu Delo, 16 Haziran'da BSA ihlali nedeniyle 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Hayes ise 21 Mayıs'ta iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay ev hapsi cezası aldı. Savcılar, Hayes için de benzer bir hapis cezasının uygun olacağı görüşünü savundu. Hayes'in avukatları, müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini ve iddialara karşı mücadele etmek üzere Nisan ayında ABD makamlarına teslim olduğunu bildirdi.

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Son Dakika Kripto Para BitMEX ABD ile hukuk mücadelesini sonlandırıyor - Son Dakika

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