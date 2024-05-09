ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların Gözdesi Haline Geliyor - Son Dakika
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Kripto

ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların Gözdesi Haline Geliyor

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), uzun bir durgunluk döneminin ardından yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Bitwise Bitcoin ETF, dün tek net girişi sağlayarak bu alanda öne çıktı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'ler, Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) dönüştürülmesinden bu yana genellikle net giriş ya da çıkış göstermiyordu.

09.05.2024 18:29
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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, uzun bir durgunluktan sonra dikkat çekici bir giriş kaydederek yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bitwise Bitcoin ETF, piyasadaki tek net girişi sağlayarak rakiplerinden ayrıldı.

Spot Bitcoin ETF Pazarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) dönüştürülmesinden bu yana net giriş veya çıkış göstermemesinin ardından dün net giriş kaydetti.

GBTC, spot Bitcoin ETF'sine dönüştüğünden bu yana genellikle diğer fonlara olan talebi baskılayan büyük çıkışlarla karşı karşıya kaldı. SoSo Value verilerine göre, bu süreçte yaklaşık 17 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Buna karşılık, dün yaklaşık 12 milyon dolarlık giriş sağlayan Bitwise Bitcoin ETF haricinde, diğer Bitcoin ETF'leri net bir giriş veya çıkış görmedi. Son olarak Grayscale'in Ether vadeli işlem ETF'sini listeleme ve ticarete açma başvurusu geri çekildi.

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