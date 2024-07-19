Bitzlato kurucusu hapis cezasından kurtuldu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitzlato kurucusu hapis cezasından kurtuldu

Bitzlato kurucusu hapis cezasından kurtuldu

Bitzlato kripto borsasının kurucusu Anatoly Legkodymov, 700 milyon dolarlık yasadışı işlemlere karışmasına rağmen ek hapis cezası almaktan muaf tutuldu. New York Bölge Mahkemesi, Legkodymov'un 18 aylık tutukluluk süresini yeterli görerek, ek hapis cezası vermedi. Legkodymov, duruşmada yaptığı konuşmada hatalarını kabul etti ve pişman olduğunu belirtti.

19.07.2024 14:31
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Bitzlato kripto borsasının kurucusu Anatoly Legkodymov, 700 milyon dolarlık yasadışı işlemlere karışmasına rağmen ek hapis cezası almaktan muaf tutuldu. New York Bölge Mahkemesinde alınan bu karar, kripto para dünyasında yeni tartışmaların fitilini ateşleyebilecek potansiyele sahip.

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Moskova merkezli kripto para borsası Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, ABD'de yargılandığı davada beklenmedik bir karar ile karşılaştı. New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Eric Vitaliano, Legkodymov'un 18 aylık tutukluluk süresini yeterli görerek, ek hapis cezası vermeme kararı aldı.

Bitzlato'nun, Rus dark web ağı Hydra Market üzerinden 700 milyon doları aşan yasa dışı kripto para transferlerine aracılık ettiği iddia edildi. Savcılık, söz konusu kripto para borsanın kullanıcı kimlik doğrulama süreçlerindeki gevşekliğin, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlere zemin hazırladığını öne sürdü.

Duruşmada konuşan Legkodymov, "Geçen 18 ay boyunca hatalarımı düşündüm. Şirketin kurucusu olarak sorumluluklarımı yerine getirmekte yetersiz kaldığımı kabul ediyorum." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Yargıç Vitaliano, kararını açıklarken Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nin (MDC) zorlu koşullarını göz önünde bulundurduğunu belirtti. Bu merkez, yakın zamanda başarısız kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in de tutuklu kaldığı yer olarak biliniyor.

Karar kapsamında Legkodymov, Fransız yetkililerce el konulan 23 milyon dolar değerindeki kripto varlıklar üzerindeki haklarından feragat etti. Bununla birlikte Anatoly Legkodymov, lisanssız para transferi suçunu kabul ederek, şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

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Son Dakika Kripto Para Bitzlato kurucusu hapis cezasından kurtuldu - Son Dakika

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