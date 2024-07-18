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Kripto Para

BlockFi Coinbase ortaklığıyla ödemelere başlıyor

BlockFi Coinbase ortaklığıyla ödemelere başlıyor

Kripto kredi kuruluşu BlockFi, Coinbase ile iş birliği yaparak kripto para dağıtımlarını başlatıyor. Dağıtımlar aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve başlangıçta sadece ABD'deki müşterilere yönelik olacak. Farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler nedeniyle ABD dışındaki müşterilere henüz ödeme yapılmayacak.

18.07.2024 15:32
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BlockFi, zorlu bir finansal sürecin ardından Coinbase ile iş birliği yaparak kripto para dağıtımlarını başlatıyor. Temmuz ayından itibaren gruplar halinde yapılacak olan bu dağıtımlar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin önemli bir adımını temsil ediyor.

Coinbase İş Birliği İle BlockFi'de Yeni Dönem Başlıyor

Kripto kredi kuruluşu BlockFi, müşterilerine yönelik yeni bir uygulama başlatıyor. Şirket yetkilileri, önümüzdeki ay itibariyle Coinbase platformu üzerinden kripto para dağıtımı yapacaklarını duyurdu.

BlockFi'den yapılan açıklamaya göre dağıtım süreci aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Şirket, uygun görülen müşterilerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapacak. BlockFi'nin yeni dönem sürecinde bazı kısıtlamalar da mevcut. Yeni dönemde ABD dışındaki müşterilere henüz ödeme yapılmayacağı belirtildi. Bu durumun sebebi olarak, farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler gösterildi.

Coinbase'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD dışındaki müşteriler için Bermuda yasalarına uygun bir plan hazırlanıyor. Bu çalışma, BlockFi International'ın tasfiye görevlileriyle birlikte yürütülüyor. Dağıtımların başlaması için tüm yasal gerekliliklerin tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda BlockFi ve Coinbase, ilk varlık dağıtımının ardından bir yıl sürecek bir dağıtım penceresi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Geri ödemeler başlarken bir diğer yandan BlockFi'nin web platformunu kapatma kararı aldığı da hatırlatıldı. Bu karar sonrasında uygun görülen müşteriler Coinbase üzerinden kripto paralarına erişebilecek. Kullanıcıların, varlıkların hemen nakde çevrilmeyeceği, onaylı Coinbase hesapları üzerinden çekim yapılabileceği vurgulandı.

Kullanıcıların nakit talepleri konusunda farklı bir uygulama söz konusu. Bu talepler Coinbase yerine Kroll ve Digital Disbursements isimli ödeme işleme ortakları tarafından yönetilecek.

BlockFi, gelecekteki tüm geri ödemelerde Coinbase platformunu kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Şirket açıklamasında bu dağıtımlara FTX ve Alameda Research mülklerinden elde edilecek geri kazanımların da dahil olduğunu belirtti.

Son olarak BlockFi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında müşteri para çekme işlemlerini durdurmuş ve kısa süre sonra iflas koruması talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ise şirketin 10.000 alacaklısına geri ödeme yapma planı mahkemece onaylanmıştı.

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Son Dakika Kripto Para BlockFi Coinbase ortaklığıyla ödemelere başlıyor - Son Dakika

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