BlockTower Capital, Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Kripto

BlockTower Capital, Siber Saldırıya Uğradı

Kripto yatırım şirketi BlockTower Capital, büyük bir siber saldırıya uğradı. Saldırganlar, şirketin ana hedge fonunu hedef alarak önemli miktarda dijital varlık çaldılar. Miami ve New York merkezli şirket, saldırı sonrasında Blockchain adli uzmanlarından yardım alarak, durumu aydınlatmaya ve yatırımcılarını bilgilendirmeye çalışıyor. BlockTower Capital'in yönettiği 1,7 milyar dolarlık varlık hacmi bulunuyor.

15.05.2024 11:51
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Önde gelen kripto yatırım şirketi BlockTower Capital, büyük çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, şirketin ana hedge fonuna sızarak önemli miktarda dijital varlık çaldı.

Siber Soygunun Yeni Kurbanı BlockTower Capital Oldu

Miami ve New York merkezli kripto yatırım devi BlockTower Capital, son zamanlarda gerçekleşen büyük çaplı bir siber saldırının kurbanı oldu. Şirketin ana hedge fonunu hedef alan saldırganlar, önemli miktarda dijital varlığı ele geçirmeyi başardı.

BlockTower Capital yetkilileri, saldırının detaylarını açıklamaktan kaçınırken, fonun kısmen boşaltıldığını doğruladı. Şirket, olayın ayrıntılarını aydınlatmak amacıyla Blockchain adli uzmanlarını göreve çağırdı ve yatırımcılarını bilgilendirme sürecini başlattı.

1,7 milyar dolarlık varlık yönetimi hacmine sahip olan BlockTower Capital'in uğradığı kayıpların tam tutarı henüz belirlenemezken, siber hırsızların kimliği de gizemini koruyor. Şirket, geçmişte Dapper Labs, Sky Mavis ve Terraform Labs gibi teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla tanınıyordu. Geçtiğimiz yıl 150 milyon dolarlık yeni bir girişim fonu oluşturarak yatırım portföyünü genişleten BlockTower Capital, ne yazık ki bu son saldırıyla sarsıcı bir darbe aldı.

Son olarak kripto para sektörü, siber saldırılarla boğuşmaya devam ediyor. TRM Labs'ın yürüttüğü araştırmalara göre, geçtiğimiz yıl dolandırıcılar tarafından sektörden yaklaşık 1,7 milyar dolarlık dijital varlık çalındı. BlockTower Capital için bu, ilk siber saldırı deneyimi değil. Şirket, geçen yıl stratejik yatırım fırsatlarının azalması nedeniyle 100 milyon doların üzerinde yönettiği bir kripto fonunu kapatmak zorunda kalmıştı.

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Son Dakika Kripto BlockTower Capital, Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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