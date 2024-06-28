Bolivya kripto yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Kripto

Bolivya kripto yasağını kaldırdı

Bolivya kripto yasağını kaldırdı

Bolivya Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki yasağı kaldırarak bankaların dijital varlıklarla işlem yapmasına izin verdi. Bu karar, ülkenin finansal sistemini modernize etme ve ekonomisini güçlendirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak alındı.

28.06.2024 20:54
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Bolivya Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki yasağı kaldırarak bankaların dijital varlıklarla işlem yapmasına izin verdi. Bu hamle, ülkenin finansal sistemini çağdaşlaştırma ve ekonomisini güçlendirme çabalarının bir parçası sonucu gerçekleşti.

Bolivya'dan Ekonomiyi Canlandıracak Kripto Hamlesi

Bolivya Merkez Bankası (Banco Central de Bolivia), Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki yasağı kaldırdığını ve bankaların dijital varlıklarla işlem yapmalarına olanak tanıyacak düzenlemeleri onayladığını duyurdu. Bu kararla birlikte Bolivya, finansal sistemini modernize etmeyi ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

2014 yılından bu yana devam eden kripto para kullanım yasağı, 2020 yılında alınan 144/2020 sayılı karar ile bankaların bu tür varlıklarla etkileşimde bulunmasını tamamen yasaklamıştı. Yapılan son düzenleme ile bu yasak kaldırıldı ve bankalar artık belirlenen elektronik kanallar aracılığıyla kripto para işlemleri gerçekleştirebilecek.

Bolivya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada kripto para birimlerinin yasal ödeme aracı olarak kabul edilmediği belirtildi. Bu durum, kripto varlıkların alım satımının mümkün olduğu ancak şirketlerin bu tür ödemeleri kabul etme zorunluluğunun olmadığını gösteriyor.

Bolivya'nın bu yeni adımı, ülkenin Latin Amerika'da kripto para birimlerini benimseyen ülkeler arasında yerini almasını sağladı. Bolivya'nın yeni kripto düzenlemesi, Latin Amerika Mali Eylem Görev Gücü'nün önerileri ile uyumlu olarak geliştirildi.

Merkez bankası ayrıca kripto para birimleri ve bu varlıkların doğru kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla bir "Ekonomik ve Finansal Eğitim Planı" başlatmayı planladığını açıkladı. Bu eğitim planı, kripto para birimleriyle ilişkili olası riskler ve bunların sorumlu bir şekilde nasıl yönetileceği konusunda halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor.

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