Brezilya Merkez Bankası Kripto Para Düzenlemeleri İçin Çerçeve Sunuyor - Son Dakika
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Brezilya Merkez Bankası Kripto Para Düzenlemeleri İçin Çerçeve Sunuyor

Brezilya Merkez Bankası, kripto para birimleri için düzenleyici bir çerçeve sunmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni düzenlemeler, dijital varlık endüstrisinde faaliyet gösteren firmalara netlik getirecek ve yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanacak. Üç aşamalı plan, kamu istişarelerinden stablecoin düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Brezilya'nın kripto para sektörünü yasal bir zemine oturtma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

21.05.2024 10:44
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Brezilya Merkez Bankası, kripto para birimleri için düzenleyici bir çerçeve sunmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni düzenlemeler, dijital varlık endüstrisinde faaliyet gösteren firmalara netlik getirecek ve yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanacak. Üç aşamalı plan, kamu istişarelerinden stablecoin düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kripto Düzenlemelerinde Brezilya Modeli Öne Çıkıyor

Brezilya Merkez Bankası, kripto para piyasasını düzenlemek amacıyla yeni bir yasal çerçeve oluşturma sürecine başladığını açıkladı. Bankanın kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, söz konusu yasal düzenlemeler aşamalı olarak hayata geçirilecek ve yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu adım, ülkedeki kripto para sektörüne daha fazla şeffaflık ve güven getirmeyi hedefliyor.

Yeni düzenleyici çerçevenin oluşturulması sürecinde üç temel aşama bulunuyor. İlk olarak, dijital varlık sağlayıcılarının faaliyetlerine yönelik kurallar konusunda kamuoyu görüşüne başvurulacak. Ardından, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) Brezilya'daki faaliyetlerini düzenleyen kapsamlı bir çerçeve geliştirilecek. Son olarak, özellikle stablecoinler için ayrı düzenlemeler içeren iç planlamalar yapılacak.

Merkez Bankası'nın bu girişimi, Brezilya'nın kripto para sektörünü yasal bir zemine oturtma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak, nihai düzenlemelerin daha önce öngörülenden biraz daha geç bir tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bankanın Düzenleme Direktörü Otavio Damaso, geçen yıl bir kongre oturumunda, yasal düzenlemelerin Haziran 2023'e kadar tamamlanacağını belirtmişti ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bu takvimde aksaklıklar yaşanmıştı.

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