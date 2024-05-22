Cboe BZX, Ethereum ETF'leri İçin Beş Ayrı Başvuruda Bulundu - Son Dakika
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Cboe BZX, Ethereum ETF'leri İçin Beş Ayrı Başvuruda Bulundu

Cboe BZX, Ethereum ETF\'leri İçin Beş Ayrı Başvuruda Bulundu

Cboe BZX, Ethereum'a dayalı spot borsa yatırım fonları (ETF) için beş ayrı başvuruda bulundu. Yenilenen 19b-4 formları ile SEC'e sunulan bu başvurular, Ethereum tabanlı ETF'lerin onay sürecinin hız kazanmasına işaret ediyor. Başvuruların onaylanması haftalar veya daha fazla zaman alabilir.

22.05.2024 13:01
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Cboe BZX, Ethereum odaklı beş farklı spot borsa yatırım fonu (ETF) teklifiyle piyasada dikkat çekiyor. Yenilenen 19b-4 formları ile SEC'e sunulan bu başvurular, Ethereum tabanlı ETF'lerin onay sürecinin hız kazanmasına işaret ediyor.

Cboe BZX'den Ethereum ETF'lerine Yenilikçi Yaklaşım

Chicago Board Options Exchange (Cboe) tarafından işletilen bir ABD menkul kıymetler borsası olan Cboe BZX, kripto para piyasasının önde gelen kripto para birimlerinden Ethereum'a dayalı spot borsa yatırım fonları (ETF) için beş ayrı başvuruda bulundu. Bu yeni adım, kripto para sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Borsa yetkilileri, Franklin Ethereum Trust, Fidelity Ethereum Fund, VanEck Ethereum Trust, Invesco Galaxy Ethereum ETF ve ARK 21Shares Ethereum ETF adına düzenlenmiş olan 19b-4 formlarını resmi olarak kaydettirdi. Bu başvurular, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) daha önce talep ettiği şekilde yeniden düzenlendi.

19b-4 formları, SEC'e sunulan kural değişikliği tekliflerini içeriyor ve spot Ethereum ETF'lerinin borsada işlem görebilmesi için gerekli onay sürecinin bir parçasını oluşturuyor. Ancak fonların aktif hale gelebilmesi için ayrıca S-1 kayıt beyanlarının da onaydan geçmesi gerekiyor.

ETF analisti James Seyffart, yaşanan bu gelişmelerin piyasadaki söylentileri doğrular nitelikte olduğunu ifade etti. Seyffart, "Sürecin uzun ve meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Fakat bu dosyalar, son zamanlarda etrafta dolaşan tüm söylentilerin ve spekülasyonların gerçek olduğunu kanıtlıyor. Hem 19b-4 formlarının hem de S-1 onaylarının SEC tarafından onaylanması gerekiyor. ETF'lerin piyasaya sürülmesi haftalar veya daha fazla zaman alabilir." İfadelerini kullandı.

Fidelity'nin yenilenmiş 19b-4 dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket Ethereum'un 'proof-of-stake' doğrulama sürecinde kullanılmayacağını ve ETH'nin herhangi bir kısmının ek gelir elde etmek amacıyla değerlendirilmeyeceğini açıkça belirtti. VanEck ve diğer başvuru sahipleri de dosyalamalarında benzer açıklamalarda bulundu.

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