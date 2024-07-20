Cboe Spot Ethereum ETF'leri ile Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Cboe Spot Ethereum ETF'leri ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Cboe Spot Ethereum ETF\'leri ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

23 Temmuz'da Cboe borsasında işlem görmeye başlayacak olan beş yeni Ethereum ETF'si, kripto yatırım dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. Fidelity, VanEck ve diğer finans devleri tarafından yönetilen bu fonlar, Ethereum'a olan erişimi artırarak yatırımcıların portföylerini genişletmelerine yardımcı olacak.

20.07.2024 11:54
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23 Temmuz'da Cboe borsasında işlem görmeye başlayacak olan beş yeni Ethereum ETF'si, kripto yatırım dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Fidelity, VanEck ve diğer lider finans firmalarının yönetimindeki bu fonlar, Ethereum'a olan erişimi artırarak yatırımcıların portföylerini genişletmelerine olanak tanıyacak.

Ethereum ETF'leri ile Yatırım Dünyasında Yeni Bir Devir

Cboe borsası (Chicago Board Options Exchange) önümüzdeki günlerde Ethereum tabanlı yeni borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürüleceğini duyurdu. 23 Temmuz tarihi, bu yenilikçi finansal ürünlerin yatırımcılarla buluşacağı gün olarak belirlendi.

Finans devleri, Ethereum yatırımlarını daha erişilebilir kılmak için kolları sıvadı. Fidelity, VanEck, Franklin Templeton, Invesco ve 21Shares gibi sektörün önde gelen isimleri, kendi Ethereum ETF'lerini piyasaya sürmek için hazırlıklarını tamamladı. Bu hamle, yatırımcılara Ethereum'a daha güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda yatırım yapma imkanı sunacak.

Yatırımcıları cezbetmek için şirketler, cazip teklifler de hazırladı. Fidelity, yıl sonuna kadar yüzde 0,25'lik yönetim ücretinden vazgeçeceğini açıkladı. Franklin Templeton daha da ileri giderek 31 Ocak 2025'e kadar ilk 10 milyar dolarlık fon varlığı için ücret almayacağını duyurdu. VanEck ise ilk yıl boyunca 1,5 milyar dolara kadar ücretsiz hizmet sunacak. 21Shares da rekabette geri kalmayarak, ilk altı ay veya 500 milyon dolarlık fon büyüklüğüne ulaşana kadar yüzde 0,21'lik ücretten feragat edeceğini bildirdi.

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