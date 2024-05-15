Circle, USDC'nin halka arz sürecinde yasal merkezini ABD'ye taşıyor - Son Dakika
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Circle, USDC'nin halka arz sürecinde yasal merkezini ABD'ye taşıyor

Circle, dünyanın en büyük ikinci stablecoini olan USDC'nin halka arz sürecinde yasal merkezini İrlanda'dan ABD'ye taşıma kararı aldı. Şirket, SEC'e sunduğu S-1 kayıt beyanıyla halka arz yolundaki adımlarını pekiştiriyor.

15.05.2024 18:16
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USDC stablecoininin ihraççısı Circle, halka arz sürecine hazırlık olarak yasal merkezini İrlanda'dan ABD'ye taşıma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin gizli bir şekilde SEC'e sunduğu S-1 kayıt beyanıyla halka arz yolundaki adımlarını pekiştiriyor.

USDC'nin Halka Arz Yolculuğunda Yeni Durak ABD Oldu

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci stablecoini olan USDC'nin arkasındaki şirket Circle, halka arz sürecinde önemli bir adım atarak yasal merkezini İrlanda'dan ABD'ye taşıma kararı aldı. Şirket sözcüsü, bu değişikliği resmileştirmek için İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Her ne kadar ABD'deki vergi oranları İrlanda'ya kıyasla daha yüksek olsa da Circle'ın bu kararı almasının arkasında farklı nedenler yatabileceği iddia edildi. Ocak ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli bir S-1 kayıt beyanı sunan şirket, halka arz sürecinde resmi adımları atmaya başlamıştı. Bu gizlilik, şirketin planlarını piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde yürütmesine olanak tanıyor.

Şirket, paylaşılan hisse miktarı ve fiyatlandırma detaylarının henüz netleşmediğini ve SEC'in incelemelerini beklediklerini daha önce de ifade etmişti. Verilere göre USDC 32,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle, Tether'in stablecoini olan USDT'den sonra dünyanın en büyük ikinci stablecoini konumunda bulunuyor.

Circle, 2021 yılında Concord Acquisition Corp. ile bir birleşme anlaşması yaparak halka açılmayı planlamış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Şirketin yatırımcıları arasında Fidelity ve BlackRock gibi finans dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

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