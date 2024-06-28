Consensys, SEC tarafından dava edildi

Kripto

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Consensys ve popüler MetaMask platformu üzerinden yürütülen işlemler nedeniyle yeni bir dava açtı. Dava dilekçesinde, firmanın kayıt dışı menkul kıymet satışları yaparak 250 milyon dolardan fazla gelir sağladığı iddia edildi.

SEC, CONSENSYS'İ HEDEF ALDI

Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren Consensys şirketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) radarına takıldı. SEC, New York'ta mahkemeye başvurarak şirketin yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiği iddiasıyla dava açtı.

Davanın temelinde, Consensys'nin popüler kripto cüzdanı MetaMask üzerinden sunduğu takas hizmetleri ve kripto para stake işlemleri yatıyor. SEC'e göre şirket bu hizmetleri sunarken gerekli yasal izinleri almadı ve komisyoncu olarak kaydını yaptırmadı.

250 MİLYON DOLARI AŞKIN GELİR ELDE EDİLDİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer nokta, Consensys'in bu faaliyetlerden elde ettiği gelirin boyutu. Dava dosyasına şirketin, söz konusu hizmetlerden 250 milyon doları aşkın bir gelir elde ettiği öne sürülüyor.

SEC'in eleştiri oklarının hedefinde özellikle Lido ve Rocket Pool platformları üzerinden sunulan stake hizmetleri var. Komisyon, bu hizmetlerin menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Yapılan şikayette yatırımcıların, "makul bir kâr beklentisi" ile bu platformlara yatırım yaptığı iddia ediliyor.

Bu dava, Consensys ile SEC arasındaki ilk anlaşmazlık değil. Geçtiğimiz ay, Consensys Ethereum düzenlemeleri konusunda SEC'e dava açmıştı. Bununla birlikte, SEC'in Ethereum soruşturmasını kapattığını duyurmasının ardından Consensys bir Wells bildirimi aldığını açıklamıştı. Bu bildirim, SEC'in Consensys şirketine karşı yaptırım uygulamayı planladığının işareti olarak yorumlanmıştı.