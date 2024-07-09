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Consensys ve MetaMask'tan Blockchain devrimi

Consensys ve MetaMask\'tan Blockchain devrimi

Blockchain teknolojisi alanında kullanıcı deneyimini kökten değiştiren bir yenilik, MetaMask'in arkasındaki güç olan Consensys'ten geldi. Şirket, MetaMask Delegation Toolkit adlı yeni ürününü tanıttı. Bu araç seti, geleneksel cüzdan etkileşimlerini ortadan kaldırarak anında ve sorunsuz bir kullanıcı katılımı sağlıyor.

09.07.2024 13:34
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Blockchain teknolojisinde kullanıcı deneyimini kökten değiştiren yeni bir gelişme, Consensys'ten geldi. Şirketin tanıttığı MetaMask Delegation Toolkit, geleneksel cüzdan etkileşimlerini ortadan kaldırarak anında ve sorunsuz bir kullanıcı katılımı sağlıyor. Bu yenilik, aynı zamanda geliştiricilere gas maliyetlerini azaltma ve akıllı sözleşmeler üzerinde daha fazla kontrol sunma fırsatı veriyor.

MetaMask Toolkit İle Yeni Dönem

Popüler kripto cüzdanı MetaMask'nı arkasındaki şirket Consensys, Blockchain dünyasında kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir ürünün duyurusunu yaptı. Şirketin duyurusunu yaptığı "MetaMask Delegation Toolkit" araç seti, kullanıcıların Blockchain uygulamalarına katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar yeni araç setiyle cüzdanlarına doğrudan müdahale etmeden hızlı ve sorunsuz bir şekilde uygulamalara erişebilecek. Bu sayede, merkezi olmayan uygulamalarda sık karşılaşılan can sıkıcı onay süreçleri ve açılır pencereler tarihe karışacak.

Consensys'in açıklamasına göre MetaMask Delegation Toolkit, yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geliştiricilere de önemli avantajlar sunuyor. Akıllı sözleşme geliştirme sürecini basitleştiren bu araç, geliştiricilere gas maliyetlerini yeniden düzenleme esnekliği tanıyor. Bu özellik, bazı kullanıcıların işlem ücretlerinden muaf tutulmasına olanak sağlıyor.

Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu olan bu yeni araç seti, Arbitrum, Avalanche, Base, Linea, Optimism ve Polygon gibi çeşitli Blockchain ağlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bu geniş uyumluluk, araç setinin Blockchain ekosisteminde yaygın olarak benimsenmesini kolaylaştıracak.

Konu hakkında açıklama yapan MetaMask'ın kurucu ortağı Dan Finlay konuyla ilgili heyecanını, "MetaMask Delegation Toolkit, kullanıcıları yeni nesil, dinamik ve esnek deneyimlerle buluşturuyor. Bu araç seti, daha önce görülmemiş bir yetkilendirme ve entegrasyon anlayışı sunarak, kullanıcılar ve geliştiriciler arasında daha güçlü bağlar kurulmasına öncülük edecek." sözleriyle dile getirdi.

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