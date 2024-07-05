Core Scientific kurucusundan önemli Bitcoin açıklaması - Son Dakika
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Kripto

Core Scientific kurucusundan önemli Bitcoin açıklaması

Core Scientific kurucusundan önemli Bitcoin açıklaması

Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific'in kurucusu Darin Feinstein, Bitcoin'in mevcut piyasa değerinin gerçek potansiyelinin çok altında olduğunu belirtti. Kripto para piyasalarındaki son düşüşleri 'yapay' olarak nitelendiren Feinstein, yatırımcılara bu dönemi değerlendirme fırsatı olarak gösterdi.

05.07.2024 13:09
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Önde gelen Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific'in kurucusu Darin Feinstein, Bitcoin'in mevcut piyasa değerinin gerçek potansiyelinin çok altında olduğunu dile getirdi. Kripto para piyasalarındaki son düşüşleri 'yapay' olarak nitelendiren Feinstein, yatırımcılara bu dönemli ilgili açıklamalarda bulundu.

Feinstein Bitcoin Piyasasındaki Fırsatları Değerlendiriyor

Core Scientific'in kurucu ortaklarından Darin Feinstein, Bitcoin'in geleceğine dair umut verici açıklamalar yaptı. Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Feinstein, mevcut ekonomik koşullara rağmen Bitcoin'in hâlâ büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Feinstein, Bitcoin ekosisteminin geçirdiği gelişime dikkat çekerek, ilk günlerden bu yana büyük bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Özellikle Bitcoin Blockchain ağının yani dağıtık defterinin, kripto paranın gerçek değerini yansıttığını ancak bu değerin piyasada henüz tam olarak karşılığını bulmadığını ifade etti.

Son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerini değerlendiren Feinstein, bu durumun geçici olduğunu ve aslında yatırımcılar için bir fırsat penceresi açabileceğini öne sürdü. Eski kripto para borsası Mt. Gox'un piyasaya etkilerinden bahseden Feinstein, yaşanan dalgalanmaların özellikle yeni yatırımcılar için kafa karıştırıcı olabileceğini ancak bunun Bitcoin'in uzun vadeli potansiyelini gölgelemediğini belirtti.

Bitcoin'in ilk çıktığı dönemlerde pek ciddiye alınmadığını hatırlatan Feinstein, günümüzde Bitcoin ETF'lerinin varlığına, devletlerin yatırımlarına ve üst düzey iş insanları ile politikacıların desteğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin, Bitcoin'in artık kalıcı bir değer olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto Core Scientific kurucusundan önemli Bitcoin açıklaması - Son Dakika

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