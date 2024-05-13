Degen Chain, Beklenmedik Bir Şekilde Blok Üretimini Durdurdu - Son Dakika
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Degen Chain, Beklenmedik Bir Şekilde Blok Üretimini Durdurdu

Ethereum tabanlı ve meme token odaklı bir platform olan Degen Chain, son 11 saat içinde beklenmedik bir şekilde blok üretimini durdurdu. Bu durum, ağın üzerindeki merkezi olmayan uygulamaları ve işlemleri felç ederken, kullanıcılar ve yatırımcılar cevaplar aramaya başladı.

13.05.2024 15:10
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Ethereum tabanlı ve meme token odaklı bir platform olan Degen Chain, son 11 saat içinde beklenmedik bir şekilde blok üretimini durdurdu. Bu durum, ağın üzerindeki merkezi olmayan uygulamaları ve işlemleri felç ederken, kullanıcılar ve yatırımcılar cevaplar aramaya başladı.

Degen Chain'de Kesinti Paniği

Ethereum temelli Katman 3 Degen Chain, son 11 saattir yeni blok üretimini durdurarak ciddi bir operasyonel sorunla karşı karşıya kaldı. Ethereum'a dayalı bu özel blok zinciri, Degen meme token için oluşturulmuştu. Verilere göre ağ Pazar günü #15524774 numaralı blokta ansızın durdu ve bu süre zarfında herhangi bir yeni işlem onaylanmadı.

Bu durum, Degen Chain'deki çeşitli merkezi olmayan uygulamaların ve köprülerin işleyişini tamamen durdurdu. Relay bridge, DegenSwap, Mint Club ve Frogswap gibi platformlar etkilendiği için kullanıcılar şu anda işlem yapamıyor.

Degen Chain ekibi, kesintiyi çözmek için Conduit adlı altyapı platformu ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu Blockchain ağı, Arbitrum Orbit teknoloji yığını üzerinde çalışıyor ve AnyTrust protokolünü kullanarak veri kullanılabilirliğini garanti altına alıyor.

Web3 hizmetleri sağlayıcısı Syndicate tarafından Mart ayında başlatılan Degen Chain, şu anda DeFiLlama verilerine göre 2,6 milyon dolarlık toplam kilitli değer (TVL) ile hizmet veriyor. Bu zincirde yerel gas tokenı olarak Degen kullanılıyor, bu token Base üzerinde bir ERC-20 tokenı olarak Ocak 2024'te Farcaster'daki Degen kanalında oluşturuldu.

Ağdaki mevcut sorunlar Base'de devam eden Degen token'ın faaliyetlerini etkilemese de bu durum kullanıcılar ve yatırımcılar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA: Degen Chain, Beklenmedik Bir Şekilde Blok Üretimini Durdurdu - Son Dakika
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