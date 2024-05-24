Kripto Para Dünyasının Sembolü Kabosu Hayatını Kaybetti

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Kripto para dünyasının sembol isimlerinden biri olan Kabosu, 18 yaşında hayata veda etti. Dogecoin'in maskotu olarak tanınan Shiba Inu cinsi bu sevimli köpek, internetin en tanınan simgeleri arasında yer alıyor.

Kabosu için Duygusal Veda Töreni Hazırlıkları

İnternet dünyasının en ünlü köpeklerinden biri olan ve Dogecoin'in sembolü haline gelen Kabosu, 18 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Sahibinin blog sayfasında paylaştığı duyuru ile Kabosu'nun 24 Mayıs sabahı evinde huzur içinde son nefesini verdiği açıklandı.

Dogecoin'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, topluluğumuzun kalbinde yer eden ve ilham veren dostumuz Kabosu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu müstesna köpeğin dünya çapında yarattığı etki, gerçekten benzersizdi." sözlerine yer verildi.

Kabosu, 2010'lu yılların başında internet fenomeni olmuş ve bu şöhret, 2013 yılında Dogecoin'in (DOGE) doğuşuna ilham vermişti. Verilere göre, DOGE halen kripto para piyasasındaki en değerli meme kripto para birimi konumunu korurken, geçtiğimiz 24 saat içerisinde 2,87 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Kabosu aynı zamanda Shiba Inu ve Floki gibi diğer köpek temalı kripto paraların da ilham kaynağı oldu.

Kabosu'yu anmak için 28 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita şehrindeki saat 13:00 ile 16:00 arasında bir tören düzenlenecek. Bu özel günde, Kabosu'nun hayranları ve sevenlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.