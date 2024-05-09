Donald Trump, Kampanya Bağışlarını Kripto Para İle Kabul Edeceğini Duyurdu - Son Dakika
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Donald Trump, Kampanya Bağışlarını Kripto Para İle Kabul Edeceğini Duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, politik kampanya bağışlarını kripto para birimleriyle kabul edeceğini duyurdu. Bu karar, hem destekçileri hem de kripto para piyasasını heyecanlandırdı. Trump, kripto para kullanımını destekleyici ifadelerle, 'Kripto para kullanımını sağlayamazsam, sağlanmasını garanti edeceğim.' dedi.

09.05.2024 16:27
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, politik kampanya bağışlarını kripto para birimleriyle kabul edeceğini duyurdu. Bu yenilikçi karar, hem destekçileri hem de kripto para piyasasını heyecanlandırdı.

Kripto Paralarla Kampanya Finansmanında Yeni Dönem

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kampanya bağışlarını kripto para birimleri ile almayı planladığını açıkladı. Trump'ın bu yeni adımı, NFT üreticisi Frank Degods tarafından sosyal medya platformu X üzerinde yayımlanan videolar aracılığıyla duyuruldu. Videolarda, Trump'ın NFT koleksiyonunu satın alanlarla bir araya geldiği ve kampanya bağışları için kripto para kabul edeceğini ifade ettiği görüldü.

Trump, kampanya bağışlarında kripto para kullanımını destekleyici ifadelerle, "Kripto para kullanımını sağlayamazsam, sağlanmasını garanti edeceğim." dedi. Ayrıca Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın kripto paralar hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğunu öne sürerek, "Eğer kriptoyu seviyorsanız, beni desteklemeniz sizin için avantajlı olur." şeklinde konuştu.

Kripto alanında tanınmış bir isim olan Electric Capital'in Kurucu Ortağı Avichal Garg, Trump'ın kripto konusundaki değişimini "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi ve X'te yaptığı bir paylaşımda, "Eğer Biden kripto karşıtı tavrını sürdürürse, kriptonun Demokrat karşıtı bir yön alması kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

Son olarak Trump, Kasım 2024'te gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi aday olarak yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Donald Trump, Kampanya Bağışlarını Kripto Para İle Kabul Edeceğini Duyurdu - Son Dakika

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