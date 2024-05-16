Eclipse Kurucusu Neel Somani, Şirketten Ayrıldı

Kripto

Eclipse, kurucusu Neel Somani'nin cinsel suistimal iddiaları sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirket Somani sonrasında CEO koltuğuna oturacak olan yeni ismi açıkladı.

Eclipse, Yeni CEO'sunu Açıkladı

Blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren Eclipse şirketi, kurucu ortaklarından Neel Somani'nin cinsel taciz iddiaları sebebiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirketin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Somani'nin yerine Vijay Chetty'nin CEO olarak atandığı belirtildi.

Vijay Chetty, kripto para piyasasında on yılı aşkın deneyime sahip bir isim olarak öne çıkıyor. Chetty, kariyeri boyunca BlackRock, Uniswap Labs, dYdX Trading ve Ripple Labs gibi sektörün önde gelen kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulundu. Eclipse'in açıklamasında, Chetty'nin bu deneyimlerinin şirketin geleceği için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Neel Somani, geçtiğimiz günlerde hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddettiği bir X gönderisi paylaşmıştı. Somani, "Hiçbir kadına cinsel saldırıda bulunmadım. Bu tür iddialar, toplumumuzda ciddi bir sorundur ve ben de bunları kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Somani'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra istifa ettiği duyuruldu.

2022 yılında Neel Somani tarafından kurulan Eclipse, Blockchain alanında yenilikçi çözümler sunan bir şirket olarak dikkat çekiyordu. Somani, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, CEO olarak görevine devam etmeyi planladığını belirtmişti. Yaşanan son gelişmeler ışığında bu planının değiştiği görülüyor.

Eclipse, Somani'nin ayrılık gerekçesine dair detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Web3 odaklı girişim sermayesi şirketi Hack VC'den konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Hack VC, X üzerinden yaptığı açıklamada, diğer yatırımcılarla birlikte hareket ederek Somani'nin istifasını sağladıklarını belirtti ve "Bu değişikliği görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Hack VC'nin, Eclipse'in yakın zamanda gerçekleştirdiği 50 milyon dolarlık yatırım turunda da yer aldığı biliniyor.

Öte yandan, Neel Somani'nin X profilinde artık Eclipse ile herhangi bir bağlantı bulunmuyor. Somani'nin profilinde "Twitter kullanmıyorum." ifadesi yer alıyor.