El Salvador, Jeotermal Enerji ile Bitcoin Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
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El Salvador, Jeotermal Enerji ile Bitcoin Üretimine Devam Ediyor

El Salvador, Tecapa yanardağının sağladığı jeotermal enerji kullanarak 2021'den bu yana 474 Bitcoin üretti. Başkan Nayib Bukele'nin yönetimi altında Bitcoin madenciliğine ayrılan enerji kapasitesi arttı ve ülkenin toplam Bitcoin sayısı 5.750'ye ulaştı. Bitcoin'in son günlerdeki değer artışıyla birlikte, bu yatırım daha da değerlendi.

16.05.2024 10:41
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El Salvador, Tecapa yanardağının sağladığı jeotermal enerji kullanarak 2021'den bu yana 474 Bitcoin üretti. Başkan Nayib Bukele'nin yönetimi altında Bitcoin madenciliğine ayrılan enerji kapasitesi arttı ve ülkenin toplam Bitcoin sayısı 5.750'ye ulaştı. Bitcoin'in son günlerdeki değer artışıyla birlikte, bu yatırım daha da değerlendi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den, Bitcoin Madenciliğine Tam Destek

El Salvador, ülke sınırları içerisinde bulunan Tecapa Yanardağı'nın sağladığı jeotermal enerji kaynağını kullanarak, 2021 yılından bu yana toplam 474 Bitcoin üretti. Yapılan açıklamaya göre yeni üretilen Bitcoin'ler ile El Salvador'un sahip olduğu toplam Bitcoin miktarı 5.750'ye ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değerleri ile yaklaşık 380 milyon dolara tekabül ediyor.

Şubat 2024'te ikinci başkanlık dönemine başlayan ve Bitcoin'in ülkede yaygınlaşması için yoğun çaba sarf eden Devlet Başkanı Nayib Bukele, göreve gelir gelmez volkanik jeotermal enerji ile çalışan 300 yeni Bitcoin madencilik cihazını devreye aldı. El Salvador'da devlete ait elektrik santralinin ürettiği toplam 102 megavat gücün sadece yüzde 1,47'sine denk gelen 1,5 megavatı, Bitcoin madenciliği için kullanılıyor.

El Salvador, Haziran 2021'de Bitcoin'i resmi bir ödeme aracı olarak kabul eden dünyanın ilk ülkesi olmuştu. Hükümetin tüm çabalarına rağmen, ertesi yıl kripto para kullanımı ülkede beklenenin altında kaldı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7,13'lük bir değer artışı yaşadı. 65.970,39 dolardan işlem gören Bitcoin gün içerisinde toplam 27,1 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştı.

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Son Dakika Kripto El Salvador, Jeotermal Enerji ile Bitcoin Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika

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