Elon Musk, OpenAI davasında geri adım atıyor

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Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI ve onun CEO'su Sam Altman'a karşı açtığı dava dosyasını geri çekmeye karar verdi. Bu adım, mahkeme kayıtlarına göre 11 Haziran'da San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Musk OpenAI ile Hukuki Mücadeleden Vazgeçiyor

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı başlattığı hukuki mücadeleyi sonlandırma kararı aldı. San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın, Musk'ın avukatlarının talebi üzerine kapatılması bekleniyor. Bu gelişme, federal bir yargıcın nihai kararından hemen önce yaşandı.

Musk, Şubat 2024'te OpenAI'nin kâr amacı gütmeden insanlığa hizmet etme vizyonundan uzaklaştığı iddiasıyla dava açmıştı. Şirketin, Microsoft ile iş birliği yaparak yapay genel zeka (AGI) teknolojileri geliştirmesi ve ChatGPT-4'ü kapalı kaynak kodlu olarak sunması, Musk'ın şikayetleri arasında yer alıyordu. Ayrıca Elon Musk, OpenAI'nin açık kaynak felsefesine geri dönmesini ve AGI'nin ticari kullanımının engellenmesi için mahkemeden tedbir kararı talep etmişti.

Öte yandan, Apple ile OpenAI arasındaki iş birliği anlaşması, Musk'ın eleştirilerini daha da alevlendirdi. ChatGPT'nin iOS işletim sistemlerine entegrasyonu, Musk tarafından kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından ciddi bir risk olarak değerlendirildi. Ancak Apple, kullanıcı verilerinin korunacağına dair taahhütlerde bulunarak endişeleri gidermeye çalıştı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Elon Musk ChatGPT'ye rakip olacak "Grok" adlı bir sohbet robotu geliştiren xAI şirketine destek verdi. xAI, son dönemde önemli yatırımcılardan ciddi bir finansman desteği almayı başardı.