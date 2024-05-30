Elon Musk ve Donald Trump'tan beklenmedik kripto hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Elon Musk ve Donald Trump'tan beklenmedik kripto hamlesi

Elon Musk ve Donald Trump\'tan beklenmedik kripto hamlesi

Elon Musk ve Donald Trump, kripto para birimlerinin kampanya stratejilerinde nasıl bir rol oynayacağını belirlemek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu iş birliği, Trump'ın seçim yolculuğunda yeni seçmen kitlesine ulaşma amacını güçlendiriyor ve Musk'ın siyasi etkisinin artmasına zemin hazırlıyor. Trump'ın kampanya danışmanları, Elon Musk'ı Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşmacı olarak ağırlamayı planlıyor.

30.05.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk ve Donald Trump arasındaki son görüşmeler, kripto para birimlerinin kampanya stratejilerinde nasıl bir rol oynayacağını şekillendiriyor. Bu iş birliği, Trump'ın seçim yolculuğunda yeni seçmen kitlesine ulaşma amacını güçlendiriyor ve Musk'ın siyasi etkisinin artmasına zemin hazırlıyor.

Kripto Paralarda Musk ve Trump İttifakı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada, kripto para birimleri üzerinden yeni seçmen kitlelerine ulaşmayı amaçladığı ve bu konuda Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini vermek istemeyen bir kaynak, iki isim arasında kripto para politikaları üzerine müzakerelerin yapıldığını belirtti.

Söz konusu iddialara göre, Trump'ın kampanya danışmanları, Elon Musk'ı Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşmacı olarak ağırlamayı planlıyor. Ancak henüz bu konuda net bir karar alınmadığı ifade ediliyor. Öte yandan kaynaklara göre görüşmelerde Trump'ın olası ikinci başkanlık döneminde Musk'a geniş çaplı bir teknoloji danışmanlığı rolü verilmesi de gündemde. Ayrıca Musk'ın, Trump'ın yakın çevresindeki isimlerle elektrikli araçlar ve uzay programları hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve medyadaki görünürlüğüyle kripto para piyasalarında dalgalanmalara yol açan Elon Musk, özellikle Dogecoin ile ilgili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mart ayında bir Trump bağış organizasyonuna katılan ancak etkinlik sonrasında bağış yapmayacağını açıklayan Musk, siyasi arenadaki etkinliğini artırırken, hükümet düzenlemelerine karşı duruşu ve federal sözleşmelerle ilişkileriyle de öne çıkıyor.

Trump ve Musk arasındaki ilişki, geçmişte bazı gerginliklere sahne olmuştu. Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı sonrası Musk, Beyaz Saray danışma kurullarından istifa etmişti. Fakat son zamanlarda Musk, Demokratlara yönelik eleştirileriyle Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlaştığının sinyallerini veriyor.

Öte yandan, Joe Biden'ın kampanya ekibi, Trump ve Musk arasındaki temasları sert bir dille eleştirdi. Kampanya sözcüsü James Singer yaptığı açıklamada, Trump'ın milyarder destekçilerini hedef alarak, bu yakınlaşmanın orta sınıfın çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Donald Trump, Elon Musk, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Elon Musk ve Donald Trump'tan beklenmedik kripto hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:29 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 20:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk ve Donald Trump'tan beklenmedik kripto hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement