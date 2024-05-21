Ether Vadeli İşlemlerinde Açık Faiz Tüm Zamanların En Yükseğinde

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Ethereum (Ether) vadeli işlemlerinde açık faiz, merkezi borsalarda 14 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, kripto para piyasalarında artan yatırımcı ilgisinin ve ticaret hacminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. ABD'deki spot Ether borsa yatırım fonlarına yönelik olumlu beklentiler, piyasalarda yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.

Kripto Para Piyasalarında Ether Heyecanı

Son dönemde merkezi kripto para borsalarında Ether vadeli işlem piyasasına olan ilginin hızla arttığı gözlemleniyor. Paylaşılan verilere göre, Ether vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların toplam değeri 14 milyar dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

Açık pozisyonlar, piyasada halen aktif durumda olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini gösteriyor ve yatırımcıların ilgisini yansıtıyor. Ether'e olan bu yoğun ilginin artmasında, son 24 saatte fiyatının yüzde 18 yükselerek 3650 dolar seviyesine çıkmasının etkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bu yükselişte Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanma ihtimalinin artmasının da payı olduğunu belirtiyor.

Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas'a göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Ether ETF'lerini onaylama olasılığı yüzde 25'ten yüzde 75'e çıktı. SEC'in, ETF'lerin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan Form 19b-4'ün güncellenerek şirketlerden başvurularını yeniden dosyalanmasını istediği açıklandı. Önümüzdeki günlerde, Bununla birlikte VanEck ve Ark Invest/21Shares gibi önemli yatırım şirketlerinin spot Ether ETF başvurularıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.