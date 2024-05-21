Ether Vadeli İşlemlerinde Açık Faiz Tüm Zamanların En Yükseğinde - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Ether Vadeli İşlemlerinde Açık Faiz Tüm Zamanların En Yükseğinde

Ethereum (Ether) vadeli işlemlerinde açık faiz, merkezi borsalarda 14 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, kripto para piyasalarında artan yatırımcı ilgisinin ve ticaret hacminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. ABD'deki spot Ether borsa yatırım fonlarına yönelik olumlu beklentiler, piyasalarda yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.

21.05.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum (Ether) vadeli işlemlerinde açık faiz, merkezi borsalarda 14 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, kripto para piyasalarında artan yatırımcı ilgisinin ve ticaret hacminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. ABD'deki spot Ether borsa yatırım fonlarına yönelik olumlu beklentiler, piyasalarda yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.

Kripto Para Piyasalarında Ether Heyecanı

Son dönemde merkezi kripto para borsalarında Ether vadeli işlem piyasasına olan ilginin hızla arttığı gözlemleniyor. Paylaşılan verilere göre, Ether vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların toplam değeri 14 milyar dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

Açık pozisyonlar, piyasada halen aktif durumda olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini gösteriyor ve yatırımcıların ilgisini yansıtıyor. Ether'e olan bu yoğun ilginin artmasında, son 24 saatte fiyatının yüzde 18 yükselerek 3650 dolar seviyesine çıkmasının etkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bu yükselişte Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanma ihtimalinin artmasının da payı olduğunu belirtiyor.

Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas'a göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Ether ETF'lerini onaylama olasılığı yüzde 25'ten yüzde 75'e çıktı. SEC'in, ETF'lerin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan Form 19b-4'ün güncellenerek şirketlerden başvurularını yeniden dosyalanmasını istediği açıklandı. Önümüzdeki günlerde, Bununla birlikte VanEck ve Ark Invest/21Shares gibi önemli yatırım şirketlerinin spot Ether ETF başvurularıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Ether Vadeli İşlemlerinde Açık Faiz Tüm Zamanların En Yükseğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ether Vadeli İşlemlerinde Açık Faiz Tüm Zamanların En Yükseğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement