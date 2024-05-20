Ethereum Araştırmacısı Justin Drake Yeni Görevini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Ethereum Araştırmacısı Justin Drake Yeni Görevini Açıkladı

Ethereum Vakfı'nın önde gelen araştırmacılarından Justin Drake, Eigen Vakfı'nda danışmanlık görevine başladığını ve bu görev karşılığında önemli miktarda Eigen tokenı alacağını açıkladı. Bu durum, Ethereum Vakfı ile EigenLayer arasında çıkar çatışması endişelerini gündeme getirdi. Drake, eleştirilere yanıt olarak, elde edeceği geliri Ethereum ekosistemine katkı sağlayacak projelere yatırım yapmak veya bağışlamak için kullanacağını belirtti.

20.05.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake, kendi danışmanlık rolünü ve bu görevden alacağı token ödüllerini açıkladı. Ethereum ve Eigen Vakfı arasındaki çıkar çatışması tartışmaları bu açıklama ile yeni bir boyut kazandı.

Drake'in Danışmanlığı Ethereum Topluluğunda Tartışma Yarattı

Ethereum Vakfı'nın önde gelen araştırmacılarından Justin Drake, Eigen Vakfı'nda danışmanlık görevine başladığını ve bu görev karşılığında önemli miktarda Eigen tokenı alacağını açıkladı. Bu gelişme, Ethereum Vakfı ile EigenLayer arasında, vakfın araştırmacıları ve geliştiricilerinin diğer projelerdeki danışmanlık rolleri nedeniyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarına dair endişelerin gündeme geldiği bir dönemde yaşandı.

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, vakfın, eleştirel görüşlerin de dahil olduğu her türlü fikrin ifade edilmesine izin veren bir kültüre sahip olmasından gurur duyduğunu belirtti. Öte yandan, ünlü kripto yatırımcısı Jordan Fish (Cobie), Buterin'e Ethereum Vakfı'nın çekirdek geliştiricileri ve araştırmacılarına sunulan teşvikleri ve bu kişilerin Ethereum'un çıkarlarıyla çelişebilecek projelerdeki danışmanlık ilişkilerini sorguladı.

Drake, eleştirilere yanıt olarak, yakın zamanda Eigen Vakfı ile danışmanlık anlaşması imzaladığını ve bu görevden elde edeceği geliri Ethereum ekosistemine katkı sağlayacak projelere yatırım yapmak veya bağışlamak için kullanacağını söyledi. Drake ayrıca, 100'den fazla danışmanlık teklifini geri çevirdiğini ve yalnızca Eigen Vakfı'nın teklifini kabul ettiğini, bunun da teklifin önemini ve değerini gösterdiğini vurguladı.

EigenLayer'ın Ethereum'un çıkarlarına ters düşmesi halinde danışmanlık görevinden istifa etmeye hazır olduğunu belirten Drake, rolünü yeniden stake etme risklerini araştırmakla sınırlı tutacağını ve herhangi bir pazarlama faaliyetinde bulunmayacağını ifade etti. Drake son olarak bu görevin, özellikle yeniden stake etme konusunda daha etkin bir rol üstlenmesine ve geçmiş hatalardan ders çıkarmasına olanak tanıyacağını sözlerine ekledi.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Ethereum, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Ethereum Araştırmacısı Justin Drake Yeni Görevini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ethereum Araştırmacısı Justin Drake Yeni Görevini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement