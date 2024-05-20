Ethereum Araştırmacısı Justin Drake Yeni Görevini Açıkladı

Kripto

Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake, kendi danışmanlık rolünü ve bu görevden alacağı token ödüllerini açıkladı. Ethereum ve Eigen Vakfı arasındaki çıkar çatışması tartışmaları bu açıklama ile yeni bir boyut kazandı.

Drake'in Danışmanlığı Ethereum Topluluğunda Tartışma Yarattı

Ethereum Vakfı'nın önde gelen araştırmacılarından Justin Drake, Eigen Vakfı'nda danışmanlık görevine başladığını ve bu görev karşılığında önemli miktarda Eigen tokenı alacağını açıkladı. Bu gelişme, Ethereum Vakfı ile EigenLayer arasında, vakfın araştırmacıları ve geliştiricilerinin diğer projelerdeki danışmanlık rolleri nedeniyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarına dair endişelerin gündeme geldiği bir dönemde yaşandı.

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, vakfın, eleştirel görüşlerin de dahil olduğu her türlü fikrin ifade edilmesine izin veren bir kültüre sahip olmasından gurur duyduğunu belirtti. Öte yandan, ünlü kripto yatırımcısı Jordan Fish (Cobie), Buterin'e Ethereum Vakfı'nın çekirdek geliştiricileri ve araştırmacılarına sunulan teşvikleri ve bu kişilerin Ethereum'un çıkarlarıyla çelişebilecek projelerdeki danışmanlık ilişkilerini sorguladı.

Drake, eleştirilere yanıt olarak, yakın zamanda Eigen Vakfı ile danışmanlık anlaşması imzaladığını ve bu görevden elde edeceği geliri Ethereum ekosistemine katkı sağlayacak projelere yatırım yapmak veya bağışlamak için kullanacağını söyledi. Drake ayrıca, 100'den fazla danışmanlık teklifini geri çevirdiğini ve yalnızca Eigen Vakfı'nın teklifini kabul ettiğini, bunun da teklifin önemini ve değerini gösterdiğini vurguladı.

EigenLayer'ın Ethereum'un çıkarlarına ters düşmesi halinde danışmanlık görevinden istifa etmeye hazır olduğunu belirten Drake, rolünü yeniden stake etme risklerini araştırmakla sınırlı tutacağını ve herhangi bir pazarlama faaliyetinde bulunmayacağını ifade etti. Drake son olarak bu görevin, özellikle yeniden stake etme konusunda daha etkin bir rol üstlenmesine ve geçmiş hatalardan ders çıkarmasına olanak tanıyacağını sözlerine ekledi.