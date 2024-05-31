Grayscale Investments, Ethereum Fonu İçin Yeni Bir Kayıt Beyanı Sunarak Kripto Piyasalarında Dikkatleri Üzerine Çekti

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Grayscale Investments, Ethereum fonu için yeni bir kayıt beyanı sunarak kripto piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. Güncelleme, Ethereum'un nasıl işleneceğine dair önemli detaylar içeriyor ve yatırımcıların bu fon hakkındaki anlayışını derinleştiriyor. SEC tarafından beklenen daha fazla onay ile birlikte, bu adım kripto endüstrisinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Grayscale, Ethereum Fonu ile Yeniden Piyasayı Şekillendiriyor

Kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, geçtiğimiz günlerde önerilen Ethereum fonu için düzenlenen kayıt beyanını güncelledi. Yapılan güncellemede, Ethereum'un işleyişi ve fonun içerdiği Ethereum miktarına dair detaylı bilgiler yer alıyor.

Bu gelişme, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın kendi S-1 kayıt beyanını güncellemesinden bir gün sonra ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sekiz adet Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için gerekli formları onaylamasından bir hafta sonra gerçekleşti.

Güncellenen dosyada, bir hisse sepeti oluşturmak için gereken Ethereum miktarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. 28 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla, 100 hisselik bir sepet için yaklaşık 0,94552590 Ethereum, 10.000 hisselik bir sepet içinse 94,552590 Ethereum gerektiği belirtildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, SEC'in ihraççılardan taslak dosyalarını bu Cuma gününe kadar sunmalarını istemesi nedeniyle önümüzdeki günlerde daha fazla kayıt beyanının dosyalanması bekleniyor. ETF'lerin borsada işlem görmeye başlaması ise kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesiyle mümkün olacak.

Grayscale, halihazırda piyasadaki en büyük Ethereum yatırım aracı olan Ethereum tröstünü geçtiğimiz Ekim ayında spot bir ETF'ye dönüştürme sürecini başlatmıştı. Şirket tarafından 31 Mart itibarıyla yapılan açıklamada, dolaşımdaki Ethereum'un yaklaşık yüzde 2,5'inin Grayscale tarafından elde tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen spot Ethereum ETF onaylarının ardından Ethereum'un hukuki statüsüne ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal gibi isimler Ethereum'un artık bir menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Grayscale, güncellenen kayıt beyanında Ethereum'un hukuki işleyişine de değindi. Şirketin yaptığı açıklamada, "SEC ve diğer düzenleyici kurumlar Ethereum'un muamelesine ilişkin resmi bir açıklama yapmamış ya da herhangi bir rehberlik veya kural yayınlamamıştır. Ancak SEC, Ethereum'u barındıran tröstlerin hisselerinin emtia bazlı borsalarda işlem görmesi için gerekli başvuruları onaylayarak, Ethereum'un bir emtia olduğu yönünde dolaylı bir tutum sergilemiştir." ifadelerine yer verildi.