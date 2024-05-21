Fidelity, Ethereum ETF Başvurusunda Staking Ödüllerini Çıkardı - Son Dakika
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Kripto

Fidelity, Ethereum ETF Başvurusunda Staking Ödüllerini Çıkardı

Fidelity, Ethereum ETF başvurusunda yaptığı değişiklikle staking ödüllerini çıkardı. SEC'in kripto para birimlerinin staking işlemlerine yönelik denetimi sonucunda gerçekleşen bu güncelleme, diğer Ethereum ETF başvuruları için de önemli bir işaret niteliği taşıyor.

21.05.2024 14:54
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Fidelity, yaklaşan Ethereum ETF teklifi için SEC'e sunulan S-1 kayıt beyanında önemli bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle birlikte staking ödülleri artık başvuruda yer almıyor. Bu güncelleme, SEC'in kripto para birimlerinin staking işlemlerine yönelik artan sıkı denetimi sonucunda gerçekleşti.

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Fidelity, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu Ethereum tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Fonun staking faaliyetlerinden elde edeceği ödüllere ilişkin ifadeleri S-1 kayıt beyannamesinden çıkardı.

Daha önce yapılan başvuruda, fonun varlıklarının bir bölümünün Ethereum staking'i için kullanılacağı ve bu sayede ek gelir elde edileceği belirtilmişti. Ancak SEC'in Haziran ayında Coinbase'e açtığı dava, staking hizmetlerinin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu gelişme, Fidelity'nin son hamlesinin arkasındaki sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor.

Fidelity'nin attığı bu adım, SEC onayı bekleyen diğer potansiyel Ethereum ETF'leri açısından da önemli bir işaret niteliği taşıyor. Özellikle VanEck'in planladığı Ethereum ETF'sine yönelik SEC'in karar için açıkladığı kritik tarihler yaklaşıyor. Uzman ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SEC'in onay veya ret kararının 22 Mayıs'ta açıklanabileceğini, son başvuru tarihinin ise 23 Mayıs olduğunu duyurdu.

SEC'in 19b-4 formlarını onaylaması ve S-1 kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesi halinde, söz konusu fonlar borsalarda işlem görmeye başlayabilecek.

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