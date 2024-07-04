Ethereum ETF'leri için geri sayım başladı - Son Dakika
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Kripto

Ethereum ETF'leri için geri sayım başladı

Ethereum ETF\'leri için geri sayım başladı

Varlık yönetimi firması Bitwise, Ethereum temelli borsa yatırım fonu (ETF) için önemli bir adım attı. Firma, 8 Temmuz'daki son başvuru tarihinden hemen önce güncellenmiş S-1 formunu doldurdu. Bu hamle, yeni finansal ürünün piyasaya çıkışının yakın olduğunu gösteriyor.

04.07.2024 09:52
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Bitwise, Ethereum tabanlı ETF'lerin lansmanı için önemli bir adım attı ve S-1 formunu güncelleyerek 8 Temmuz öncesinde sundu. Bu gelişme, ürünlerin piyasaya çok yakın bir zamanda sürüleceğinin sinyalini veriyor.

Bitwise'ın Ethereum ETF'si Piyasaya Sürülmeyi Bekliyor

Kripto para haberleri arasında öne çıkan gelişmelerden biri, varlık yönetimi firması Bitwise'ın Ethereum temelli borsa yatırım fonu (ETF) için kritik bir adım atması oldu. Firma, 8 Temmuz'daki son başvuru tarihinden hemen önce güncellenmiş S-1 formunu doldurarak, bu yeni finansal ürünün piyasaya çıkışının an meselesi olduğunu gösterdi.

Kısa bir süre önce yapılan bu hamle, sektör uzmanlarının dikkatini çekti. Bazı analistler, yeni ETF'lerin önümüzdeki iki hafta içerisinde yatırımcılarla buluşabileceğini öngörüyor. Konu hakkında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkililerinden, nihai onayların ne zaman verileceğine dair net bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, bir SEC kaynağı onayların gelecek hafta sonuna kadar tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

Uzman ETF analisti James Seyffart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bitwise'ın ardından diğer ihraççıların da bu hafta benzer güncellemeler yapmasını bekliyoruz. Bu ETF'lerin gelecek hafta veya en geç ayın 15'inde piyasaya sürülme olasılığı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere SEC, 23 Mayıs'ta aralarında Bitwise'ın da bulunduğu sekiz farklı Ethereum temelli spot ETF için 19b-4 formlarını onaylamıştı. Ancak bu ürünlerin borsada işlem görebilmesi için, ihraççıların S-1 beyannamelerinin de yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Konu hakkında açıklama yapan kıdemli ETF analisti Eric Balchunas ise, "SEC'in bu süreci neden bu kadar ağırdan aldığı konusunda net bir fikrimiz yok. Yapılan yorumlar oldukça basit olduğundan, bu ETF'ler aslında şu an bile rahatça işlem görebilirdi. Yaz döneminin rehaveti veya bir ihraççıyla ilgili yaşanan bir sorun, sürecin uzamasına neden olmuş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Kripto Ethereum ETF'leri için geri sayım başladı - Son Dakika

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