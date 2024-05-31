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Bu hafta, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin piyasaya sürülmesi sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak karşımıza çıkıyor. SEC'e gün içinde teslim edilmesi beklenen S-1 formları, ETF'lerin ticaret piyasalarında işlem görebilmesi için gereken son adımlardan birisi olarak görülüyor. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu gelişmeyi dikkatle izleyerek yatırım stratejilerini şekillendiriyor.

Ethereum Tabanlı ETF'ler: Onay Sürecinde Sona Yaklaşılıyor

Kripto para piyasasında büyük bir heyecanla beklenen Ethereum tabanlı spot ETF'lerin ticari işlemlere açılması için geri sayım devam ediyor. SEC'in 19b-4 formlarını 23 Mayıs'ta onaylamasının ardından, ETF'lerin işlem görmeye başlaması için son bir adım kaldı: S-1 formlarının teslim edilmesi.

SEC'in son dakika değişikliği nedeniyle henüz hazırlanmamış olan S-1 formları için ihraççılara tanınan gün içinde sona eriyor. İhraççıların taslak S-1 başvurularını tamamlamasının ardından SEC ilk tur geri bildirimlerini verecek ve bu süreç birkaç revizyon daha gerektirebilecek.

ETF'lerin onaylandığı gün harekete geçen VanEck, vakit kaybetmeden değiştirilmiş bir S-1 formu teslim ederken, BlackRock ise 30 Mayıs'ta ETF'sini 10 milyon dolarlık bir yatırım ile başlatacağını duyurdu. Uzmanlar, S-1 formlarının hazırlanmasının tohum yatırımlarının detayları kadar basit olmadığını ve sürecin birkaç hafta ila birkaç ay sürebileceğini belirtiyor.

Piyasa oyuncuları ise bu gecikmelerin olumlu yönleri olabileceğini savunuyor. Bir kaynak, S-1 formlarının nihai olarak hazır olmadan önce en az iki tur daha taslak dosyalama sürecinden geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Tüm bu gelişmeler, kripto para yatırımcıları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Ethereum tabanlı spot ETF'lerin ticarete açılması, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, piyasanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.