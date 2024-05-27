Ethereum, Pectra Yükseltmesiyle Yeni Bir Döneme Giriyor - Son Dakika
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Ethereum, Pectra Yükseltmesiyle Yeni Bir Döneme Giriyor

Ethereum, Pectra Yükseltmesiyle Yeni Bir Döneme Giriyor

Ethereum çekirdek geliştirme ekibi, Dencun yükseltmesinin ardından gelecek büyük adım olarak Pectra'yı duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yükseltme, Ethereum Sanal Makinesi'nin kod yapısını ileriye taşıyacak önemli iyileştirmeleri içeriyor. Pectra yükseltmesiyle birlikte, Ethereum Blockchain ağının performansı ve verimliliği artacak. Ayrıca, EIP-7251 ve EIP-7702 gibi yeni özellikler de devreye alınacak.

27.05.2024 20:55
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Ethereum çekirdek geliştirme ekibi, Dencun yükseltmesinin ardından gelecek büyük adım olarak Pectra'yı duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yükseltme, Ethereum Sanal Makinesi'nin kod yapısını ileriye taşıyacak önemli iyileştirmeleri içeriyor.

Pectra ile Ethereum'da Yeni Dönem

Ethereum'un çekirdek geliştirme ekibi, son yürütme katmanı toplantısında, gelecek planlarını paylaştı ve bu açıklamalar kripto para dünyasında büyük heyecan yarattı. Geçtiğimiz Mart ayında başarıyla tamamlanan Dencun yükseltmesinin ardından, şimdi de gözler Pectra yükseltmesine çevrilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre, bu büyük güncelleme 2025 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilecek.

Peki, Pectra yükseltmesi neler getiriyor? Öncelikle, Ethereum Sanal Makinesi Nesne Formatı (EOF) içinde yer alan 11 farklı iyileştirme teklifini kapsayan bu güncelleme, hem Katman-1 (Layer-1) hem de Katman-2 (Layer-2) yapılarında Ethereum Sanal Makinesi (EVM) kodlarını optimize edecek. Bu sayede, Ethereum Blockchain ağının performansı ve verimliliği önemli ölçüde artırılacak. Pectra güncellemesiyle birlikte, bireysel doğrulayıcıların da yüzü gülecek. EIP-7251 veya "maksimum etkin bakiye artırımı" özelliği devreye alınacak.

Öte yandan, geliştirme ekibi tarafından alınan bir diğer önemli karar ise EIP-3074 hesap soyutlamasını değiştirmek oldu. Bunun yerine Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından geliştirilen yeni bir teklif olan EIP-7702 benimsenecek. Bu yenilikçi öneri, Ethereum hesap adreslerinin işlem sırasında geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanları gibi davranmasına ve işlem sonrasında eski haline dönmesine imkân verecek. Böylece, kullanıcı deneyimi daha da iyileştirilirken, Ethereum ekosisteminin genişlemesi için de önemli bir adım atılmış olacak.

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Son Dakika Kripto Ethereum, Pectra Yükseltmesiyle Yeni Bir Döneme Giriyor - Son Dakika

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