Kripto

Kripto para piyasasında faaliyet gösteren Falcon Labs, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından tespit edilen kayıt ihlali nedeniyle 1,7 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Seyşeller merkezli aracı kurum, CFTC'nin belirlediği kayıt gereksinimlerini yerine getirmediği için ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

CFTC, İlk Kez Kayıtsız Bir Kripto Aracı Kurumunu Cezalandırdı

Kripto para piyasasında hizmet veren Falcon Labs isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından tespit edilen bir kayıt ihlali konusunda anlaşmaya vardı. Seyşeller merkezli kripto para aracı kurumu Falcon Labs, CFTC'nin belirlediği kayıt gereksinimlerini yerine getirmemesi sebebiyle, kurumun uyarılarını dikkate alarak ilk kez para cezası aldı.

CFTC, kısa bir süre önce yayımladığı basın açıklamasında, Falcon Labs hakkında alınan bu kararın, kaydını yaptırmamış bir vadeli işlemler komisyoncu tüccarı (FCM) ile ilgili ilk vaka olduğunun altını çizdi. CFTC yetkilileri, Falcon Labs'ın dijital varlık borsalarına erişim sağlaması nedeniyle, şirketin FCM olarak kaydolması gerektiğini belirtti.

Falcon Labs, bu süreçte CFTC'nin iddialarını yanıtsız bıraktı. Falcon Labs'ın bu tavrına rağmen CFTC, şirketin 1,7 milyon ABD doları tutarında para cezası ödemesine hükmetti. Ayrıca CFTC, Falcon Labs'ın Binance.com da dahil olmak üzere çeşitli kripto para borsalarında alt hesaplar aracılığıyla işlemler gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu durum, Mart 2023'te Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmasını hatırlattı.

CFTC'nin suçlamalarının ardından Falcon Labs, müşteri bilgilerini toplama yöntemlerini ve müşterini tanı politikalarını güncelleyerek mevzuata uyum sağlamak için adımlar atmaya başladığını açıklamıştı.

CFTC İcra Direktörü Ian McGinley, Falcon Labs'ın işbirlikçi tutumu ve mevzuata uyum konusundaki iyileştirmeleri sayesinde daha düşük bir cezaya çarptırılmasının, diğer dijital varlık aracılarını da benzer adımlar atmaya teşvik edeceği umudunu dile getirdi.